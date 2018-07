Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Saarbrücken, 26. Juli 2018 (pta021/26.07.2018/17:00) - Herr Dr. Nonninger, Gründer und ehemaliger Vorstand der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461), hat gestern einen Vertrag zur Beratung des Unternehmens und zukünftigen Kooperation unterschrieben.



Herr Dr. Nonninger, Vorsitzender von "Deutscher Verband Nanotechnologie", wird eng mit ItN als Berater im Bereich F&E zusammenarbeiten. Seine Hauptaufgabe wird die Weiterentwicklung der keramischen UF-Flachmembran und eine effizientere Verwendung der Nanotechnologie zur Wasseraufbereitung sein.



Georgios Kodros, Vorstand der ItN Nanovation AG: "Wir freuen uns, dass wir einen renommierten Nanotechnologie-Fachmann und Spezialist der keramischen Flachmembran zurückgewinnen konnten. Herr Dr. Nonninger, anerkannter Wissenschaftler, der das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet hat, hat die Nanotechnologie zur Wasseraufbereitung mit Hilfe der keramischen Flachmembran als erstklassige Wahl erkannt und somit den Grundstein für die Zukunft des Unternehmens gelegt. Wir sind davon überzeugt, dass er einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der ItN leisten wird und heißen ihn im Unternehmen herzlich willkommen"



Herr Dr. Nonninger wird als Ehrengast an der Eröffnungsfeier des "SafBon Ceramic Membrane Institute", die am 3. und 4. August 2018 in Nantong, China, stattfinden wird, teilnehmen.



