Wenn man sich die aktuellen Schlagzeilen in den großen Medien zu den Facebook-Zahlen zum zweiten Quartal 2018 so anschaut, dann könnte man meinen, das Unternehmen sei gerade in einer großen Krise gefangen: "Facebook-Aktie stürzt ab - 150 Milliarden Dollar 'verbrannt'" und "Facebook-Aktie stürzt nachbörslich ins Bodenlose" ist dort zu lesen.Angesichts dieses plötzlichen Crashes des Facebook-Kurses, habe ich mir natürlich auch sehr verwundert die Augen gerieben - zumal Facebook die größte Position in meinem wikifolio ist. Es ist an der Zeit, da mal einiges gerade zu rücken und ernsthaft auf die Zahlen und die Aussagen im Analysten-Call zu schauen, die diesen Kurssturz um rund 20 Prozent ausgelöst haben.Wachstum ohnegleichen...Der Umsatz des Facebook-Konzerns ist im vergangenen Quartal um 42 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Unternehmen in vergleichbarer Größenordnung auf diesem Planeten, das immer noch so schnell wächst. Der Netto-Gewinn ...

