Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, Udo Bullmann, geht nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nicht von einer Wende in der europäischen Energiepolitik aus. Eine Entscheidung bei den europäischen Versorgungsunternehmen zugunsten von US-Flüssiggasimporten könne Juncker "nicht erzwingen", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



