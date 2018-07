Vergütungssysteme für Manager sollen einfacher werden. Darauf haben sich einflussreiche Investoren, Aufsichtsräte und Experten verständigt.

Einflussreiche Investoren, Aufsichtsräte und Vergütungsexperten wollen einen Standard für die Gehälter von Vorständen börsennotierter Unternehmen in Deutschland schaffen. In den am Donnerstag vorgestellten Leitlinien sind unter anderem Gehalts-Obergrenzen und die Verpflichtung vorgesehen, Aktien des eigenen Unternehmens zu halten.

Ausufernde Pensionszusagen sollen der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem Arbeitskreis geht, dem Aufsichtsratsvorsitzende von acht Dax-Unternehmen angehören. "Wir geben die klare Botschaft: Macht die Vergütungssysteme so einfach wie möglich", sagte der Vergütungsexperte Michael Kramarsch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Chef der Frankfurter Beratungsfirma hkp ist zusammen mit dem Aktionärsberater Hans-Christoph Hirt von Hermes EOS der Initiator der Leitlinien.

Auf den Hauptversammlungen hatten im vergangenen Jahr vor allem die Vergütungsregeln für Unmut auch ...

