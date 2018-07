Alle Augen auf Amazon: Am Donnerstgabend nach NASDAQ-Handelsschluss um 22 Uhr (MESZ) berichtet mit Amazon (WKN: 906866) der vierte FANG-Titel Zahlen für das 2. Quartal. Genau diese hatte die Aktien der FANG-Pendants Netflix (WKN: 552484) und jüngst auch Facebook (WKN: A1JWVX) ins Straucheln gebracht.

Was für Zahlen wird man in Seattle - dem Headquarter Amazons - abliefern? Wie schlägt sich Amazon Prime? Kann der Online-Shopping-Gigant, der seine Kraken auf immer mehr Geschäftsfelder ausfährt, die Kosten unter Kontrolle halten? Und wie wird sich Amazon Web Services (AWS) mit dem megaprofitablen Cloud-Geschäft machen? Fragen über Fragen …

Amazon's Q2 Earnings - das erwarten die Analysten konkret

Beim Gewinn pro Aktie (EPS) rechnen die Analysten mit 2.49 US$ (rund 1,2 Mrd. US$). Damit hätte Amazon den gesamten Nettogewinn für die ersten sechs Monate 2017 über 1.87 US$ EPS bereits mit dem aktuellen Q2-Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...