Der US-Präsident will den russischen Staatschef doch erst im nächsten Jahr erneut treffen. Trumps Krim-Kritik sorgt in Russland für Unmut.

Unter dem Druck der Russland-Ermittlungen will US-Präsident Donald Trump nun doch kein zweites Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Herbst. Stattdessen sei ein Gipfel 2019 anvisiert, teilte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, am Mittwoch mit.

Trump sei der Meinung, dass die Begegnung stattfinden solle, sobald die Russland-Ermittlungen vorüber seien, erklärte Bolton. Nach dem umstrittenen Gipfel Mitte Juli in Helsinki hatte Trump gesagt, dass er Putin bereits im Herbst in Washington empfangen wolle.

Eine Stellungnahme aus Moskau blieb zunächst aus. Der als kremlnah geltende Politologe Fjodor Lukjanow begrüßte die Entscheidung am Donnerstag. Putin könne erst nach der Kongresswahl im November in die USA reisen. Andernfalls würde er sich mit seinem Besuch in den US-Wahlkampf hineinziehen lassen, sagte Lukjanow der Agentur Interfax.

Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...