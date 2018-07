Geely will sein Tochterunternehmen Volvo bekanntlich an die Börse bringen. Und obwohl es in den vergangenen Monaten äußerst Positives über Volvo zu berichten gab, kündigt sich wohl eine Enttäuschung an: In einem ersten Feedback der Investoren für einen möglichen Börsengang sei Volvo Cars weit unter der obersten Schätzung des Eigentümers, der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group Co., geblieben, wie unter anderem Welt online berichtet. Dies soll aus Insiderkreisen bekannt geworden sein.

Weit ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...