Mit zahlreichen Maßnahmen setzt sich die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag fortwährend für eine weitere Verbesserung der Situation in der Pflege ein. "Das Thema Pflege berührt die Menschen. Wir handeln daher, damit es auch morgen eine menschliche Pflege gibt", sagt Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Arbeitskreises für Gesundheit und Pflege. "Das Thema steht bei uns absolut an der Spitze. Wir wollen eine gerechte Entlohnung für Pflegekräfte sicherstellen, Arbeits- und Rahmenbedingungen verbessern sowie die pflegenden Angehörigen entlasten und weitere Beratungsmöglichkeiten schaffen."



Kernanliegen sind unter anderem eine höhere Bezahlung und ein einheitlicher Tarifvertrag für Pflegekräfte. Zudem soll der Pflegepersonalschlüssel verbessert und die Bürokratie verringert werden. Eine Kampagne für Berufsrückkehrer und Quereinsteiger, mehr Berufsfachschulen für Altenpflege und die Ausweitung der Schulgeldfreiheit auf die Berufsfachschulen für Sozialpflege sollen Ausbildung und Beruf für Fachkräfte in der Pflege attraktiver machen. Pflegende Angehörige sollen eine bessere finanzielle Anerkennung erhalten. Pflegestützpunkte und Pflegekurse beraten die Angehörigen, Rehabilitationsprogramme entlasten sie. Die CSU-Fraktion legte dafür ein Antragspaket mit 20 Maßnahmen vor.



Kürzlich wurde mit der Mehrheit der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag zudem das Landespflegegeld eingeführt. Mehr als 136.000 Anträge für die Förderung in Höhe von jährlich 1000 Euro sind bereits eingegangen. Zudem werden die Hospiz- und Palliativversorgung im Freistaat ausgebaut, Kurz- und Langzeitpflegeplätze gefördert sowie das Bayerische Landesamt für Pflege gegründet.



