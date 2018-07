Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits hat den Kursen an den europäischen Börsen am Donnerstag Beine gemacht. Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 12.809 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,2 Prozent auf 3.509 Punkte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump wollen Zölle und andere Hemmnisse im Handel mit Industriegütern abbauen. Besonders Autoaktien profitierten von der Hoffnung, dass Zölle doch noch vermieden werden können. Ihr Branchenindex stieg um 2,6 Prozent.

Nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank kam zusätzlicher Rückenwind vom Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1660 Dollar, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi den Euro nicht thematisiert hat.

Daimler schwach - aber Brancheneinflüsse stärker

Bei den Autoaktien gewannen Daimler 2,8 Prozent. Zwar sind die Quartalszahlen enttäuschend ausgefallen, das lag aber auch an Sondereffekten. Daneben überlagerte ie Entwicklung um die Zölle die Zahlen.

BMW kamen um 4,4 Prozent voran und VW um 4 Prozent. Fiat erholten sich nach dem Kursrutsch am Mittwoch um 3,5 Prozent. Auch Logistik-Aktien hatten zuletzt stark unter dem Zollstreit gelitten und legten nun wieder zu. Deutsche Post stiegen um 2,9 Prozent, Lufthansa um 3 und Hapag-Lloyd um 4,5 Prozent.

Telefonica macht Telekom-Index zum Gewinner Nummer zwei

Unter den Branchenindizes in Europa war das Barometer für die Telekom-Aktien der Gewinner Nummer zwei nach dem Auto-Index. Der Stoxx-Telekom gewann 1,7 Prozent. Telefonica stiegen um 3,5 Prozent. Die Ergebnisse des Konzerns im zweiten Quartal liegen trotz erheblichen Gegenwinds von der Währungsseite in fast allen Bereichen über den Erwartungen, hieß es bei Bankinter. Die Nettoverschuldung sei das fünfte Quartal in Folge gesunken.

Norma, Kion, Valeo und Puma enttäuschen

Neben Daimler hat auch der französische Automobilzulieferer Valeo aus dem Auto-Sektor schwache Zahlen geliefert, die Aktie brach um 4,7 Prozent ein. "Im ersten Halbjahr haben Marge und freier Cashflow enttäuscht", hieß es von den Analysten von Jefferies. Schwach auch die Zahlen von Norma, die mit Druck auf die Marge 7,4 Prozent abgaben. Kion verloren aus dem gleichen Grund 4,4 Prozent. Auch Puma konnte die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen, wie es bei Baader Helvea hieß. Der Kurs fiel um knapp 8 Prozent und drückte auch auf Adidas, die 0,4 Prozent abgaben.

Airbus auf Allzeithoch

Gute Zahlen von Airbus trieben dagegen den Kurs um 4,1 Prozent nach oben auf neue Rekordstände. Airbus hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen operativ deutlich mehr verdient. Zudem bestätigte der Luft- und Raumfahrtkonzern den Ausblick für das Gesamtjahr. Neue Millionenbelastungen beim Mittelstreckenjet A220, vor denen Airbus ebenfalls warnte, ließen die Anleger kalt.

Nach einem starken Auftaktquartal hat die Deutsche Börse im zweiten Quartal nur auf den ersten Blick gute Geschäftszahlen vorgelegt. Mit dem Nettogewinn ging es zwar auf 687 Millionen Euro nach oben, was sich im Rahmen der Analystenerwartungen bewegt. Das lag aber laut Morgan Stanley an einem guten Finanzergebnis, die Umsätze auf Xetra oder im Abwicklungssystem Clearstream konnten dagegen nicht an das gute erste Quartal anknüpfen. Der Kurs handelte 0,8 Prozent im Minus. Linde wurden von Gewinnmitnahmen um 0,9 Prozent gedrückt.

Nestle fest - Nokia schwach

Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten die Aktien von Nestle um 1,9 Prozent zu. Das wieder stärker wachsende Geschäft in China und das konkretisierte organische Wachstum mit nunmehr 3 Prozent pro Jahr stützten die Stimmung. Letzteres sei zwar nur der Mittelwert der bisherigen Spanne von 2 bis 4 Prozent, mache die Aktie nun aber kalkulierbarer für das Gesamtjahr.

Die Nokia-Aktie brach um knapp 5 Prozent ein nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Der Telekomausrüster ist im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, erwartet aber wegen des Ausbaus der Netze mit der Mobilfunktechnologie der fünften Generation (5G) Besserung im zweiten Halbjahr. Der bereinigte Nettogewinn sank auf 144 von 449 Millionen Euro. Analysten hatten 203 Millionen erwartet.

. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.509,26 +40,81 +1,2% +0,2% . Stoxx-50 3.149,71 +33,27 +1,1% -0,9% . Stoxx-600 390,53 +3,36 +0,9% +0,4% Frankfurt XETRA-DAX 12.809,23 +229,90 +1,8% -0,8% London FTSE-100 London 7.663,17 +4,91 +0,1% -0,4% Paris CAC-40 Paris 5.480,55 +54,14 +1,0% +3,2% Amsterdam AEX Amsterdam 573,66 +0,77 +0,1% +5,3% Athen ATHEX-20 Athen 1.998,33 +5,51 +0,3% -4,1% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.874,95 +11,10 +0,3% -2,6% Budapest BUX Budapest 35.624,91 +661,72 +1,9% -9,5% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.264,43 +13,15 +0,3% +8,8% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 116.489,04 -714,47 -0,6% -17,4% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.034,56 +14,17 +1,4% +1,0% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.620,52 -27,51 -0,5% +3,8% Madrid IBEX-35 Madrid 9.780,00 +76,90 +0,8% -2,6% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.862,87 +301,41 +1,4% -1,1% Moskau RTS Moskau 1.147,00 +5,30 +0,5% -0,6% Oslo OBX Oslo 814,39 -2,98 -0,4% +9,6% Prag PX Prag 1.092,89 +2,47 +0,2% +1,4% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.608,80 +15,54 +1,0% +2,0% Warschau WIG-20 Warschau 2.304,67 +43,97 +1,9% -6,4% Wien ATX Wien 3.391,55 +27,03 +0,8% -1,5% Zürich SMI Zuerich 9.139,47 +120,01 +1,3% -2,6% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1656 -0,60% 1,1733 1,1675 -3,0% EUR/JPY 129,55 -0,39% 129,82 129,49 -4,2% EUR/CHF 1,1582 -0,40% 1,1636 1,1601 -1,1% EUR/GBP 0,8885 -0,05% 0,8891 0,8881 -0,1% USD/JPY 111,15 +0,21% 110,65 110,92 -1,3% GBP/USD 1,3119 -0,55% 1,3197 1,3146 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.212,02 -0,7% 8.215,94 8.175,94 -39,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,39 -0,03 USA 2 Jahre 2,68 2,67 0,79 USA 10 Jahre 2,96 2,98 0,55 Japan 2 Jahre -0,12 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,07 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,72 70,46 +0,6% 0,42 +18,6% Brent/ICE 74,47 73,93 +0,7% 0,54 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,95 1.231,63 -0,4% -4,69 -5,8% Silber (Spot) 15,48 15,61 -0,9% -0,13 -8,6% Platin (Spot) 832,90 844,00 -1,3% -11,10 -10,4% Kupfer-Future 2,81 2,81 0% 0 -15,8% ===

