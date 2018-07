München (ots) -



Marketing- und PR-Profis aus ganz Deutschland treffen am 13. September in München auf Kreative der Filmindustrie, um über neue und effizientere Wege der Unternehmens- und Markenkommunikation zu sprechen. Im Mittelpunkt stehen die derzeit heiß diskutierten Werkzeuge "Storytelling" und "Bewegtbild".



26 Referenten aus Werbung, Marketing und PR, aus Journalismus, Dokumentarfilm und Serie, aus den Bereichen Filmproduktion, Drehbuch und Dramaturgie stehen Rede und Antwort, was gutes Storytelling im Film und darüber hinaus ausmacht.



Auf der Bühne treffen hier Filmemacher des Bayerischen Rundfunks auf Kommunikationsberatern von Storymaker und Ketchum. Praktiker wie Drehbuchautor Hanno Hackfort (u.a. 4Blocks) und Dokumentarfilmer treffen auf Wissenschaftler, wie den Narrationsforscher Prof. Dr. Michael Müller, um zu diskutieren, wo Unternehmen Stoff für gute Geschichten finden.



"Alle sprechen jetzt von Storytelling - Pressesprecher, Werber, Presseleute. Aber wie gut sind diese Geschichten wirklich? Wir sollten uns dringend Expertisen und Impulse von Storytellern holen, die schon lange im Geschäft sind, wie etwa Drehbuchautoren, Regisseuren und Dokumentarfilmern. Ihnen gelingt, wovon Unternehmenssprecher und Marketingprofis träumen, nämlich Aufmerksamkeit bei Zielgruppen zu erreichen und auch zu halten. Sie können ein Publikum interessieren und fesseln. Wir können jede Menge voneinander lernen. Genau das ist der Ansatz von Plot18." so Petra Sammer, PR-Frau und Mitveranstalterin von Plot18.



Die Kommunikationsberaterin kuratiert Plot18 zusammen mit Gerhard Maier, Mitgründer und Artistic Director des SERIENCAMPS, das als Branchenkonferenz und Festival für serielles Erzählen in sein viertes Jahr geht. Mit Keynotes, Talks und Workshops werden bei Plot18 praktische Werkzeuge des Storytellings vermittelt. Inspiration für Content Manager und Werber versprechen jede Menge Anschauungsmaterial und Best Practice-Beispiele. Zu sehen sind zahlreiche Image- und Unternehmensfilme, u.a. zeigt die Bayerische Staatsoper ihr aktuelles VR-Projekt und das Kurzfilmfestival "Landjäger" wirbt für Storytelling in nur zwölf Sekunden.



Der ganztägige Kongress wird unterstützt vom Arbeitskreis Bewegtbild der DPRG, news aktuell, der Hochschule für Film und Fernsehen München, der AMD (Akademie Mode und Design der Hochschule Fresenius) und zahlreichen weiteren Sponsoren.



Termin: 13. September 18 | 9.30 Uhr - 18 Uhr | Hochschule für Fernsehen und Film | Bernd-Eichinger-Platz 1, München Infos und Programm: www.whattheplot.com Teilnahmegebühr: Young Professional Ticket für 120 EUR, Early Bird für 259 EUR, Sleepy Bird für 329 EUR



Weitere Details



Der Cisco Visual Networking Index geht davon aus, dass 2019 Videos den Internettraffic zu 80 Prozent dominieren werden - für uns Unternehmenskommunikatoren heißt das: Videos, Videos, Videos. Der sogenannte "Visual Turn" ist in vollem Gange, und Bewegtbild wird zu einem der wichtigsten Instrumente der PR. Gleichzeitig sind Content Manager in Unternehmen und Agenturen immer auf der Suche nach guten Stories.



Die Storytelling-Konferenz Plot18 am 13. September in München stellt genau diese beiden Schlüsselqualifikationen - Storytelling und Bewegtbild - in den Mittelpunkt. Die ganztägige Veranstaltung bringt Kommunikationsprofis aus Unternehmen mit Experten aus Journalismus, Film, Theater und Dramaturgie zusammen, um neue Ansätze und frische Impulse für eine zielgruppengerechte Ansprache zu diskutieren.



Auszüge aus dem Programm:



Den Auftakt macht Karen Strauss, Chief Global Strategy & Creativity Officer KETCHUM //USA, die von den diesjährigen Cannes-Lions Awards mit 30 Löwen als meistausgezeichnete PR-Agentur zurückkam. Ihre Keynote: How Storytelling Helps Brands Cut Through Content Overload" wird selbst Skeptiker unter den tradierten Kommunikatoren, die Storytelling immer noch als Spielwiese und nicht als Must-Have sehen, überzeugen.



Der Bayerischen Rundfunk stellt seine erfolgreiche Snapchat-Serie "iam.Serafina" vor, unter dem Blickwinkel: Wie erreichet man mit Stories die junge Generation Z?" und wie sieht der agile Produktionsprozess so einer Serie aus -mögliche Blaupause auch für Content Management der Unternehmenskommunikation "Wo kommen gute Geschichten her? 5 Experten, 5 Meinungen": Fünf Kommunikationsprofis und Kreative geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und brainstormen live auf der Bühne Story-Ideen, um zu zeigen, wo der Stoff für gute Geschichten steckt. Auf der Bühne diskutieren Narrationsforscher Prof. Michael Müller (Hochschule für Medien Stuttgart), Markenstratege Marco Ruckenbrod, Drehbuchautor Hanno Hackfort (u.a. 4Blocks), Philipp Lenner (Filmproduzent & Director) und andere.



Gerhard Meier (seriencamp) stellt dem Publikum, sowie Filmprofis und Kreativen die provokante Frage "Land ohne Storyteller - Wie kreativ sind die Deutschen?" Sind wir Deutschen nicht vielmehr gute Ingenieure, aber weniger gute Geschichtenerzähler? Zu hören sind Plädoyers für und wider - am Ende stimmt das Publikum ab. "Experiential Storytelling" ist das Thema eines Panels, das die Zukunft von Storytelling im Visier hat - mit Stefan Deutsch, Experte für LARPs, Wolfgang Berchtold, Change Facilitator bei eo ipso und auch Sarah Churchwell, die an der University of London Wissensvermittlung mit Hilfe von Experiential Storytelling testet.



Am Nachmittag laden sieben Break Out Sessions zum Mitmachen. Einige Themen:



"Wie glaubwürdig ist Storytelling in der Unternehmenskommunikation?", Prof. Silvia Ettl-Huber, FH Burgenland, "Wie sieht das Briefing für den besten Imagefilm der Welt aus?" Philipp Lenner, Filmproducer & Director, "Geschichten selbstgemacht - Wie Sie Ihre Mitarbeiter zu Storytellern machen" Anton Knoblach, holimother



Plot18 ist eine interdisziplinäre Konferenz zum Thema STORYTELLING aus den Blickwinkeln von Werbung, PR, Unternehmenskommunikation und Social Media, Film und Theater. Sie wird veranstaltet und kuratiert von den Machern des internationalen Serienfestivals SERIENCAMP (www.seriencamp.tv), Storytelling-Expertin Petra Sammer (www.petrasammer.com) und dem Branding und Design Studio Abc&D (www.abc-and-d.com). Mehr Informationen unter www.whattheplot.com. Follow Plot18 on Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Xing.



Über SERIENCAMP



SERIENCAMP ist das erste deutsche Festival für Serien und TV-Kultur und findet seit 2015 jeden Oktober in München statt. Beim SERIENCAMP FESTIVAL werden in kostenlosen Screenings sowohl große Produktionen wie The Walking Dead, Westworld oder Game Of Thrones als auch neue europäische Formate und Serien-Geheimtipps aus der ganzen Welt gezeigt. SERIENCAMP CONFERENCE ist die begleitende zweitägige Fachveranstaltung mit zahlreichen Workshops, Masterclasses, Keynotes und Pitches. Mehr: www.seriencamp.tv



Über Petra Sammer



Petra Sammer ist Kreative, Buchautorin und Storytellerin. 25 Jahre war sie Beraterin, Geschäftsführerin und Global Partner des internationalen Agenturnetzwerks Ketchum und verantwortete als Chief Creative Officer die strategische und kreative Ausrichtung der Agentur in Europa und Deutschland. Mit dieser Erfahrung berät sie heute mit ihrer Agentur pssst... Unternehmen und Marken in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation. Ihre Schwerpunkte sind Strategie- und Ideenentwicklung sowie Storytelling, wie ihre Bücher und Publikationen beweisen. Mehr: www.petrasammer.com



