Tagesausblick für 27.07.: DAX steigt weiter. Autobauer und US-Tech im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Annäherung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA wurde von den Anlegern heute mit Wohlwollen aufgenommen. Zwar war dies noch kein Grund für ein Freudenfest. Es sorgte jedoch für Erleichterung und einer starken Markteröffnung. Weiteren Schwung bekamen die Aktien am Nachmittag von der EZB. Erwartungsgemäß drehte die europäische Zentralbank nicht am Zinssatz. Daran wird sich voraussichtlich bis Sommer 2019 nichts ändern. Das reichte, um den DAX um rund 1,8 Prozent auf über 12.800 Punkte und den EuroStoxx 50 Index über 3.500 Punkte zu schieben. Die deutschen Nebenwerteindizes TecDAX, MDAX und SDAX verbuchten zwar ebenfalls Zugewinne. Dem DAX-Tempo konnten sie jedoch nicht ganz folgen. Die US-Aktienbarometer eröffneten derweil uneinheitlich. Der Dow Jones legte in den ersten Handelsstunden zu während der S&P 500-Index auf der Stelle trat.

Am Rentenmarkt gaben die Kurse langfristiger Anleihen heute mehrheitlich nach. So stieg die Rendite 10jähriger italienischer Staatsanleihen auf 2,7 Prozent, die der spanischen Papiere auf 1,37 Prozent und die Rendite der deutschen Bundesanleihen auf 0,40 Prozent. Der Euro/US-Dollar gab im Tagesverlauf auf 1,166 US-Dollar nach.

Heute Abend wird Amazon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. Morgen folgen weitere deutsche, europäische und US-amerikanische Blue-Chips.

Unternehmen im Fokus

Airbus präsentierte sich heute erneut als Überflieger. Überraschend gute Quartalszahlen ließ das MDAX-Papier auf ein neues Allzeithoch steigen. Covestro hob nach guten Daten die Prognose für das Gesamtjahr. Investoren reagierten erfreut. Im Tagesverlauf verbesserte sich das Papier auf über EUR 80 und knackte damit eine wichtige Widerstandsmarke. Daimler-Chef Dieter Zetsche sieht den Durchbruch im Zollstreit zwischen der EU und den USA mit Skepsis. Dennoch gaben die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW sowie der Autozulieferer Hella, Leoni und Schäffler heute kräftig Gas. Die schwachen Ergebnisse von Daimler und die Gewinnwarnungen von Fiat Chrysler und Ford Motors dämpften die Kauflaune kaum.

Facebook und Paypal meldeten Ergebnisse unter den Erwartungen vieler Analysten. Anleger quittierten die Zahlenwerke mit deutlichen Abschlägen. Die Aktie von Facebook verlor zeitweise ein Fünftel des Wertes.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem Axel Springer und BASF mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Daten von Chevron, Exxon Mobil, Merck & Co. sowie Twitter und aus Europa BBVA, Danone, Engie, und Renault.

Wichtige Termine

USA - BIP Q2, erste Schätzung

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630/12.770 Punkte

Der DAX eröffnete heute Morgen mit einem Gap nach oben auf rund 12.750 Punkte. Im Tagesverlauf verbesserte sich der Index weiter auf 12.800 Punkte. Die nächste Hürde liegt bei 12.900 Punkten. Oberhalb dieser Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 13.150 Punkte. Unterstützung findet der DAX zwischen 12.630 und 12.770 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.05.2018 - 26.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.7.2013 - 26.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 277,15 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 482,48 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.07.2018; 17:38 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Cap-Zertifikaten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 27.07.: DAX steigt weiter. Autobauer und US-Tech im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).