Grüne, gelbe, rote Punkte, viele Tausend, sie kommen, leuchten kurz auf und verschwinden wieder - auf dem Monitor von Axel Friedrich flackert und wimmelt es. Jeder Punkt steht für eine Information, die der Autozulieferer Schaeffler an seinen Maschinen erfasst: für Daten, die helfen, millionenteure Fehler zu vermeiden. Und Friedrich muss sie nicht mal selbst auswerten. Das erledigen Algorithmen für ihn.

Seit sieben Jahrzehnten fertigen sie hier bei Schaeffler Wälz-, Nadel- und Kugellager. Sie sind immer runder, glatter, härter und besser geworden. Doch runder, glatter, härter und besser, das reicht heute nicht mehr. Um sich gegen neue und alte Wettbewerber zu behaupten, muss Schaeffler nicht nur die Qualität optimieren. Sondern auch schneller produzieren, Kosten minimieren, effizienter werden. Der Konzern setzt dazu auch auf künstliche Intelligenz (KI). Auf Axel Friedrich und seine bunten Punkte.

Der Informatiker hat nach seinem Studium den KI-Spezialisten Autinity gegründet. Friedrich war bei Schaeffler zunächst in einigen Projekten eingebunden; 2017 übernahm Schaeffler das Start-up dann ganz. Friedrich brachte 25 Programmierer mit; heute sind es 150, die dafür sorgen, dass Schaeffler mit künstlicher Intelligenz versorgt wird. Friedrichs Mannschaft hat neuronale Netze entwickelt, die wie ein riesiges Gehirn die Fabrikhallen des Autozulieferers überwachen - und Fehler entdecken, die kein Ingenieur der Welt ausmachen kann.

Die Maschinen sind dazu mit Sensoren ausgestattet, die deren Drehzahl und Vorschub ermitteln, ihre Temperatur, Vibration und sogar Klangmuster, um Geräusche zu erkennen, die auf Verschleiß deuten. Jeden Tag fließen den KI-Ingenieuren um Axel Friedrich bei Schaeffler Millionen Daten von mehr als 10 000 Maschinen zu: Wie stark wirken Zerrkräfte auf welche Stelle des Werkstückes? Wie heiß ist das Schmieröl in der Maschine? "Die KI soll aus immer neuen Echtzeitdaten lernen", sagt Friedrich, wann alles normal laufe und wann nicht. Zu viele rote Punkte auf seinem Bildschirm, die in immer kürzeren Abständen auftauchen, signalisieren Gefahr: Eine der Maschinen könnte bald ausfallen. Bevor das passiert, schickt Friedrich einen Techniker los.

Schaeffler praktiziert, worauf sich die meisten Firmen in Deutschland erst noch vorbereiten: die Integration von künstlicher Intelligenz in das Geschäft, in die Produktion. Die Versprechen der neuen Technologie sind riesig. Fabriken überwachen und Fahrzeugflotten steuern, Rechnungen begleichen und Finanzportfolios managen - all das erledigen Algorithmen inzwischen oft schneller, billiger und präziser als der Mensch.

KI kann Kosten sparen, Kundenbeziehungen verbessern, den Umsatz steigern. Sie soll das Personalmanagement optimieren, den Vertrieb und die Lieferketten (siehe Grafik). "Künstliche Intelligenz wird die wichtigste Technologie der nächsten zehn Jahre", sagt John-David Lovelock von der IT-Beratung Gartner. Die Unternehmensberatung McKinsey erwartet weltweit mehr als 3500 Milliarden Dollar Mehrwert durch KI.

Der wichtigste ökonomische Nutzen von KI laut dem Ökonomen Ajay Agrawal von der Universität Toronto: Sie präzisiere Vorhersagen - oder mache sie vielerorts erst erschwinglich. Was kauft der Kunde als Nächstes? Wird in meinem Lkw von Hamburg nach Heilbronn am kommenden Mittwoch noch Platz für eine weitere Europalette sein? Oder - wie bei Schaeffler: Wann geht die Maschine kaputt?

Es ist die neue Zauberformel des effizienten Wirtschaftens: Daten plus KI gleich Mehrwert. Sie könne sogar reihenweise bestehende Geschäftsmodelle vernichten und neue schaffen, prophezeit Agrawal: Wenn selbstfahrende Taxis die Straßen erobern - wie viele Menschen kaufen dann noch ein eigenes Auto? Wenn Roboter lernen, T-Shirts zu nähen - wer braucht dann Lieferketten zu Textilfabriken nach Bangladesch? Und wenn Software Finanzportfolios steuert - wer beauftragt dann noch einen Vermögensverwalter?

So groß das Potenzial ist, so schwierig ist der Weg in die KI-Zukunft. In der Grundlagenforschung ist Deutschland zwar stark, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern gilt weltweit als eines der renommiertesten auf dem Gebiet. Die Bundesregierung will Deutschland nun gar zum "weltweit führenden Standort für KI" machen, wie Kanzlerin Angela Merkel kürzlich ankündigte. Das Bundeskabinett verabschiedete Mitte Juli entsprechende Eckpunkte für eine "nationale KI-Strategie". Die Europäische Union wiederum will 1,5 Milliarden Euro bis 2020 in die KI-Entwicklung stecken.

Doch was ist das schon im Vergleich zum 16-Milliarden-Dollar-Fonds, den allein die chinesische Hafenstadt Tianjin für den Aufbau einer KI-Industrie bereitstellen will? Während China und die USA massiv in die Technologie investieren, zaudern und zögern deutsche Konzerne und Mittelständler noch. Zwar wollen viele Unternehmer KI-Projekte angehen, so eine Umfrage der IT-Beratung IDC. Aber nur jedes vierte Unternehmen setzt auch schon welche um. Unklare Einsatzziele, hohe Implementierungskosten, Datenschutzsorgen und ein Mangel an geeignetem Personal bremsen die Entwicklung. Und immer wieder treffen Firmen auch auf selbst ernannte Berater, die auf den KI-Hype aufspringen - und Software oder Strategien verkaufen wollen, die viel kosten und wenig leisten.

