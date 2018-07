Chinesische Investoren wollen eine deutsche Firma übernehmen. Soweit nicht ungewöhnlich - doch diesmal greift die Bundesregierung ein.

Die Bundesregierung will die Übernahme einer deutschen Firma durch Chinesen verhindern. Die Regierung lege ihr Veto ein gegen den Verkauf des westfälischen Werkzeugmaschinenherstellers Leifeld Metal Spinning an chinesische Investoren, berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Regierungskreise.

Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Koalitionskreisen bestätigt. Grund sei, dass ein Verkauf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit Deutschland gefährden könne. Das Kabinett wolle am 1. August einen entsprechenden Beschluss treffen.

Ein ...

