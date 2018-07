Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.509,26 +1,18% +0,15% Stoxx50 3.149,71 +1,07% -0,89% DAX 12.809,23 +1,83% -0,84% FTSE 7.663,17 +0,06% -0,38% CAC 5.480,55 +1,00% +3,16% DJIA 25.563,77 +0,59% +3,42% S&P-500 2.843,85 -0,08% +6,37% Nasdaq-Comp. 7.874,44 -0,73% +14,07% Nasdaq-100 7.424,77 -1,12% +16,08% Nikkei-225 22.586,87 -0,12% -0,78% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,17 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,80 70,46 +0,7% 0,50 +18,6% Brent/ICE 74,48 73,93 +0,7% 0,55 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,56 1.231,63 -0,4% -5,07 -5,9% Silber (Spot) 15,47 15,61 -0,9% -0,14 -8,7% Platin (Spot) 832,35 844,00 -1,4% -11,65 -10,5% Kupfer-Future 2,81 2,81 0% 0 -15,8%

Am Ölmarkt steigen die Preise. Saudi-Arabien hat nach Angriffen jemenitischer Rebellen mit sofortiger Wirkung alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt. Im Handel befürchtet man eine Angebotsverknappung. Zudem dürfte der vorerst abgewendete Handelskrieg zwischen den USA und Europa die Nachfrage nicht dämpfen, heißt es. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,6 Prozent auf 69,74 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,8 Prozent auf 74,51 Dollar.

Der Goldpreis kann die Gewinne des Vortages nicht vollständig verteidigen. Die Feinunze gibt 0,4 Prozent nach auf 1.227 Dollar - belastet von der Dollaraufwertung.

FINANZMARKT USA

Bei Facebook bahnt sich der höchste Kurseinbruch aller Zeiten an. In der Folge stehen die technologielastigen Nasdaq-Indizes unter Druck. Grund sind enttäuschende Geschäftszahlen und eine Umsatzwarnung von Facebook. Die Facebook-Aktie stürzt um gut 18 Prozent ab, und im Schlepptau laufen auch Twitter und Snap abwärts. Der "Deal" zwischen den USA und der EU über die Handelspolitik, der bereits im späten Vortageshandel den US-Indizes Beine gemacht hatte, stützt noch ein wenig, entfaltet aber keine große Wirkung mehr. Die McDonald's-Aktie verliert 2,4 Prozent. Im Handel wird das maue flächenbereinigte Umsatzwachstum auf dem Heimatmarkt bemängelt. Mattel ist im zweiten Quartal tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Die Aktie rauscht um 6,4 Prozent abwärts. Biogen brechen um über 9 Prozent ein. Das Biotechnologie-Unternehmen hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten. Ford Motor senkt nach einem schwachen zweiten Quartal den Ausblick. Die Aktie verbilligt sich um 5,2 Prozent. Paypal büßen 2,4 Prozent ein. Beobachter bemängeln trotz guter Geschäftszahlen den Umsatzausblick des Bezahldienstleisters. Mit eine Hausse von 13,6 Prozent reagieren die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) auf die Quartalszahlen des Chipherstellers. Dieser hat die Markprognosen geschlagen und das höchste Nettoergebnis seit sieben Jahren eingefahren. Der Zahlenausweis von Xilinx wird ähnlich positiv aufgenommen; der Kurs steigt um 10,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:30 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:09 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits hat den Kursen Beine gemacht. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump wollen Zölle und andere Hemmnisse im Handel mit Industriegütern abbauen. Besonders Autoaktien profitierten von der Hoffnung, dass Zölle vermieden werden können. Ihr Branchenindex stieg um 2,6 Prozent. Auch Logistik-Aktien hatten zuletzt stark unter dem Zollstreit gelitten und legten nun wieder zu. Deutsche Post stiegen um 2,9 Prozent, Lufthansa um 3 und Hapag-Lloyd um 4,5 Prozent. Unter den Branchenindizes in Europa war das Barometer für die Telekom-Aktien der Gewinner Nummer zwei nach dem Auto-Index. Der Stoxx-Telekom gewann 1,7 Prozent. Telefonica stiegen um 3,5 Prozent. Die Ergebnisse des Konzerns im zweiten Quartal liegen trotz erheblichen Gegenwinds von der Währungsseite in fast allen Bereichen über den Erwartungen, hieß es bei Bankinter. Gute Zahlen von Airbus trieben dagegen den Kurs um 4,1 Prozent nach oben auf neue Rekordstände. Nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen legten die Aktien von Nestle um 1,9 Prozent zu. Die Nokia-Aktie brach um knapp 5 Prozent ein nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1657 -0,59% 1,1733 1,1675 -3,0% EUR/JPY 129,58 -0,37% 129,82 129,49 -4,2% EUR/CHF 1,1583 -0,39% 1,1636 1,1601 -1,1% EUR/GBP 0,8884 -0,06% 0,8891 0,8881 -0,1% USD/JPY 111,17 +0,23% 110,65 110,92 -1,3% GBP/USD 1,3121 -0,53% 1,3197 1,3146 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.201,76 -0,8% 8.215,94 8.175,94 -40,0%

Der Euro ist mit Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi gehörig gefallen. "Der eine oder andere hat darauf gesetzt, dass Draghi den Euro etwas stärker redet", sagt ein Marktteilnehmer. Draghi habe den Euro aber nicht thematisiert. Geldpolitik als auch Zinsausblick wurden bestätigt, doch hatten Marktteilnehmer am Devisenmarkt offenbar auf etwas falkenhaftere Aussagen gesetzt, zumal Draghi ein insgesamt optimistisches Bild zur Konjunkturlage zeichnete. Der Euro fällt auf 1,1661 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1744.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben negative Vorzeichen überwogen. Händler verwiesen zur Begründung unter anderem auf die Abwertung des US-Dollar, die die Währungen der Region im Gegenzug aufwerten ließ. Dadurch verschlechtert sich die Wettbewerbsposition exportlastiger Unternehmen. Daneben dämpfte der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung, der immer noch nicht beigelegt ist, während die EU und die USA in ihrem Zollstreit am Mittwoch zumindest eine starke Annäherung gefunden haben. Unter den Einzelwerten büßten Fanuc 3,7 Prozent ein. Fanuc berichtete von auffälliger Zurückhaltung chinesischer Kunden. Der Kurs des Pharmaherstellers Eisai, der am Vortag noch von guten Geschäftszahlen seines US-Entwicklungspartners Biogen profitierte, stürzte um gut 10 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA fordert zusätzliche Tests des Alzheimer-Medikaments. Deutlicher als in Tokio ging es an den chinesischen Börsen nach unten. In Hongkong wurden unter anderem Aktien von Banken verkauft, nachdem diese in den vergangenen Tagen von der Hoffnung auf weniger strenge regulatorische Vorgaben nach oben getragen worden waren. Daneben verzeichneten Stahlwerte Kursverluste, belastet von niedrigeren chinesischen Stahl- und Eisenerzpreisen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler wird zur Holding für drei selbstständige Unternehmen

Der Autobauer Daimler macht Ernst mit der vor einem Jahr angedachten Umstrukturierung des Konzerns. Künftig soll es unter dem Dach der Daimler AG drei rechtlich selbstständige Einheiten geben: Die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG, teilten die Stuttgarter mit. In der neuen Aufstellung will Daimler seinen Divisionen mehr unternehmerische Freiheiten geben, markt- und kundenorientierter werden und Kooperationen einfacher und schneller ermöglichen.

Daimler-Chef Zetsche will Vorsprung auf BMW und Audi halten

Trotz der zuletzt schwächeren Absatzdynamik bei Mercedes-Benz will Daimler-Chef Dieter Zetsche dieses Jahr den Abstand auf die Konkurrenz halten. Er gehe davon aus, dass der Vorsprung gegenüber BMW und Audi gehalten werde könne, sagte Zetsche. Zwar gebe es derzeit Probleme wegen der Umstellung auf die neue Abgasmessmethode WLTP. Er erwarte aber weiterhin eine außerordentlich hohe Nachfrage nach den Premiumwagen des Stuttgarter Konzerns.

ENBW will nach Rückschlägen in Taiwan nicht aufgeben

Trotz zweier Rückschläge bei Ausschreibungen für Windparks vor der Küste Taiwans will der Energieversorger ENBW nicht aufgeben. Die Baden-Württemberger setzen nach den Worten von Finanzvorstand Thomas Kusterer auf die dritte Auktion, die noch dieses Jahr stattfinden sollen. "Da haben wir gute Chancen, entsprechend erfolgreich zu sein", sagte Kusterer nach der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Nemetschek steigert Gewinn im 2. Quartal stärker als Umsatz

Der Softwarehersteller Nemetschek hat im zweiten Quartal von einer anhaltend hohen Servicenachfrage profitiert und den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Rückenwind erhielt das im TecDAX notierte Unternehmen besonders von der Nachfrage aus dem Ausland. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Nemetschek SE.

Alstom erhält Auftrag für 100 Hochgeschwindigkeitszüge von SNCF

Alstom hat von der französischen Staatsbahn SNCF einen Großauftrag für 100 TGV-Hochgeschwindigkeitszüge erhalten. Der Vertrag hat vor der Fixierung ein Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Euro und wird im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres gebucht werden, teilte Alstom mit. Das Board von SNCF Mobilites hat den Auftrag für 100 Avelia-Horizon-Züge der nächsten Generation abgesegnet, teilte SNCF mit.

Altria von rückläufigen Zigarettenverkäufen belastet

