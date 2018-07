Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach einer Prognosesenkung von 75 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Anpassung des Ausblicks nach unten sei unschön, scheine aber kein strukturelles Problem zu sein, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Wachstumsdynamik in den Endmärkten weiterhin sehr hoch sei und der Verbindungstechnik-Spezialist zudem Maßnahmen eingeleitet habe, um die zusätzlichen Kostenbelastungen im zweiten Halbjahr abzufedern./la/tih Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0220 2018-07-26/19:16

ISIN: DE000A1H8BV3