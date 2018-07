KI muss nicht immer von Grund auf neu entwickelt werden. Eine exklusive Auswertung zeigt, für welche Zwecke schon Standard-Lösungen existieren - und für welche nicht.

In einer der größten Kantinen Österreichs, beim Mobilfunkanbieter A1, soll die Schlange an der Kasse ab sofort kürzer werden. Die Kassierer haben jetzt einen digitalen Helfer: Stellt jemand sein Tablett an der Kasse ab, hat bereits eine Kamera gescannt, was darauf ist. Eine Hauptspeise, eine Limo, ein Salat - blitzschnell erkennt eine Software die Lebensmittel und erstellt automatisch eine Rechnung.

Hinter dem schlauen System steht eine Software des Wiener Jungunternehmens Moonvision. Die Österreicher haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Plattform für Objekterkennung geschafften, die Kunden ohne großen Aufwand für ihre Zwecke anpassen können. Alles, was der Nutzer braucht, ist eine einfache Kamera und einen Computer, verspricht Gründer Florian Bauer. Um dem Programmbeizubringen, bestimmte Objekte zu erkennen, etwa die Gerichte der Kantine, reiche es, ihm ein paar Exemplare davon zu zeigen. Wie bei einem Kind. "Unsere Plattform lernt rasch, zwischen Gegenständen zu unterscheiden wie ein Mensch", sagt Bauer.

Die Software von Moonvision ist ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz zu einem Produkt von der Stange wird. War die Technik vor ein paar Jahren allenfalls in Forschungslaboren zu finden, hat sie in den vergangenen Jahren den Sprung in die Unternehmen geschafft. Mehrere tausend Start-ups wie Moonvision entwickeln KI für die verschiedensten Zwecke und Branchen, und auch Internetkonzerne wie Google und Microsoft bieten Programmierern Schnittstellen an, mit denen sie etwa Übersetzungstools ohne großen Aufwand in eigene Produkte einbauen können.

