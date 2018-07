Mannheimer Morgen zur Lage bei General Electric Überschrift: Gebeutelter Standort Jetzt wird es ernst. Die entscheidenden Verhandlungen bei GE stehen bevor. Es geht um die Zukunft eines Industrieunternehmens, das eine bewegte Geschichte hat wie kaum ein anderes in Mannheim. Unter General Electric sind in jüngster Zeit schon hunderte Arbeitsplätze abgebaut worden, die traditionsreiche Turbinenfabrik hat dichtgemacht. Wie geht es nun mit der verbliebenen Service-Einheit und den Ingenieuren weiter? Die Gespräche über einen neuerlichen Interessensausgleich und einen Sozialplan fallen in eine ungemein sensible Zeit. Der Standort ist gebeutelt, die Kämpfe um den vergangenen Jobabbau haben ihre Spuren hinterlassen. Noch immer hängt das Plakat âEURzGE - Stoppt das Arbeitsplatzvernichtungsmonster' der Gewerkschaft IG Metall an einem Gebäude. Noch immer sind viele beim Anblick der leeren Fabrikhallen fassungslos. Noch immer laufen Transfergesellschaften, die ehemalige Mitarbeiter weiterqualifizieren sollen. Wenn Betriebsrat, Gewerkschaft und Management verhandeln, müssen sie an einem Strang ziehen. Denn für die Beschäftigen gibt es nichts Schlimmeres als eine monatelange Hängepartie. Die Unsicherheit am Mannheimer Standort dürfte ohnehin schon groß genug sein. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2018 12:55 ET (16:55 GMT)