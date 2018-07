Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für McDonalds nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Der Fast-Food-Konzern habe beim Gewinn je Aktie und beim globalen Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche etwas besser als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Palmer in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Unternehmen zeige sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenmärkten weiterhin Stärke./la/tih Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0224 2018-07-26/19:25

ISIN: US5801351017