Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung von 176 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerksbauer habe wie andere Branchenunternehmen auch im ersten Halbjahr vom weiter überdurchschnittlichen Verkehrswachstum profitiert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Gewinnziel komme also nicht überraschend./la/tih Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0225 2018-07-26/19:28

ISIN: DE000A0D9PT0