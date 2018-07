Wallisellen (ots) -



Ein altbekanntes Gesicht kehrt zurück zur Allianz Suisse: Ruedi

Kubat wird ab 1. Oktober 2018 neuer Leiter P&C (Sachversicherungen)

und Mitglied der Geschäftsleitung. Er folgt auf Roland Umbricht, der

als stellvertretender Leiter Global P&C zur Allianz SE nach München

wechselt.



Der gebürtige Aargauer Ruedi Kubat (49) gehörte der

Geschäftsleitung der Allianz Suisse bereits von 2007 bis 2015 an,

zunächst während zwei Jahren als Leiter Leben, Kranken & Unfall und

anschliessend als Chief Operating Officer (COO). In der gleichen

Funktion ist er seit 2016 Mitglied des Vorstands der Allianz

Deutschland AG, nachdem er in 2015 die globale Verantwortung für die

Strategie der Allianz SE wahrgenommen hatte. Ab dem 1. Oktober 2018

übernimmt Kubat als Leiter P&C nun die Verantwortung für das

schweizweite Sachversicherungsgeschäft der Allianz Suisse. Er folgt

auf Roland Umbricht, der dieses Geschäft seit 2010 erfolgreich führte

und nun als stellvertretender Leiter Global P&C zur Allianz SE nach

München wechselt, um an verantwortungsvoller Position international

tätig zu sein.



Ruedi Kubat absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften

an der Universität Basel, an der er auch promovierte. Seine

berufliche Karriere startete der vierfache Familienvater 1997 als

Berater bei McKinsey & Company Inc. in Zürich, New York und Seoul,

bevor er 2002 zur Winterthur Versicherungen AG in die Schweizer

Versicherungsbranche wechselte. "Ich freue mich sehr, dass wir mit

ihm einen versierten Versicherungsmanager mit grossem

Leistungsausweis wieder zurückgewinnen konnten, der unser Unternehmen

bestens kennt. Damit können wir in dieser strategisch wichtigen

Position einen nahtlosen Übergang gewährleisten", betont Severin

Moser, CEO der Allianz Suisse.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch