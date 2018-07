Großbritanniens Premierministerin will in Zollfragen nach dem Brexit mit der EU zusammenarbeiten. Die EU-Kommission blockt diese Pläne nun ab.

Die EU-Kommission erteilt zentralen Vorschlägen aus dem Austrittsplan der britischen Regierung eine Absage. Die EU könne und werde nicht ihr Hoheit über die Erhebung von Zöllen an ein Nicht-Mitglied wie Großbritannien abgeben, sagte EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier am Donnerstag in Brüssel nach seinem ersten Treffen mit dem neuen britischen Brexit-Minister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...