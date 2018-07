(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.07.2018 - Biotech-Aktien zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. BioFrontera und BB Biotech zogen an. Deutlich unter Druck lagen die Papiere von Evotec und MorphoSys. An der Wall Street sacken Biogen nach unten. Der DAX verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 12.809 Punkte. Hier ging es für BMW, Volkswagen aber auch Lufthansa nach oben. Unterstützt wurden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...