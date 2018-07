UBS senkt Facebook auf 'Neutral' und Ziel auf 180 Dollar

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Facebook nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 212 auf 180 US-Dollar gesenkt. Nach dem Ausverkauf der Aktie des Sozialen Netzwerks als Reaktion auf die Aussagen des Managements zu Wachstum und Margen sei das Chance-Risiko-Profil nun ausgeglichen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen zum zweiten Quartal selbst hätten Positives und auch Negatives enthalten.

CFRA senkt Daimler auf 'Hold' und Ziel auf 60 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Daimler nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 60 Euro gesenkt. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Autokonzerns reflektiere die ersten negativen Auswirkungen des Handelskriegs der USA mit China und der EU, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019.

CFRA hebt Banco Santander auf 'Strong Buy' - Ziel 6 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Santander von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt. Analyst Firdaus Ibrahim hält in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar wegen einer im Vergleich zur Konkurrenz 2018 wohl niedrigeren Eigenkapitalrendite ein niedriges Kursziel für angebracht, sieht aber ausreichend Kursspielraum für eine Hochstufung der Aktien der spanischen Bank. Deren Halbjahreszahlen seien von einer starken Ertragsentwicklung und niedrigeren Rückstellungen geprägt gewesen.

Commerzbank senkt SLM Solutions auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SLM Solutions vor den Zahlen für das zweitew Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 35 Euro gesenkt. Die Anleger könnten eine höhere Risikoprämie verlangen, zumal der Maschinenbauer im vergangenen Jahr den Ausblick wiederholt revidiert habe, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse der Gespräche mit potenziellen neuen Kunden sollten zunächste abgewartet werden.

Goldman hebt Ziel für Boeing auf 387 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 375 auf 387 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Flugzeugbauer habe solide Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, allerdings liege die Latte mit Blick auf die Investorenerwartungen hoch, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die Erwartungen an den freien Barmittelfluss.

Goldman hebt Ziel für Coca-Cola auf 46 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 45 auf 46 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie geplant sei das Ergebnis je Aktie des Getränkeherstellers auf vergleichbarer Basis trotz des Gegenwinds auf der Währungsseite gewachsen, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux hebt Deutsche-Bank-Ziel auf 8,70 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,39 auf 8,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Das Frankfurter Bankhaus schlage sich weiterhin irgendwie durch, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den zuvor bekannten Eckdaten seien keine Überraschungen mehr zum Vorschein gekommen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie hob er vor allem wegen robusterer Geschäfte im Investmentbanking an.

CFRA hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1550 Pence - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Halbjahreszahlen und einer Erhöhung des Unternehmensausblicks von 1400 auf 1550 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Wan Nurhayati hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern leicht an. Die bilanzielle Situation bleibe aber etwas angespannt.

Independent hebt Ziel für Deutsche Börse auf 120 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Wachstumschancen der deutschen Börsen seien intakt.

Barclays senkt Ziel für Vodafone auf 240 Pence - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 250 auf 240 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gegenwind bei dem britischen Telekomkonzern werde durch Konkurrenzdruck in einigen wichtigen Märkten größer, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber weiterhin nicht teuer bewertet.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0338 2018-07-26/21:35