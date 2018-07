Freiburg (ots) - Weniger Pflege für mehr Kranke: Das ist ein unguter, in der Finanzstruktur angelegter Zustand. Diese Struktur ändert ein Gröhe'sches Sonderprogramm aber nicht, weshalb es vielleicht gut gemeint, aber nur ein Notnagel war. Dass die Große Koalition jetzt die Finanzstruktur gründlich ändern will, ist ein Hoffnungsschimmer. Nur weiß niemand, ob dieser Plan nicht auch wieder ein leeres Versprechen bleibt.



