EBENFALLS AUF DER KONFERENZ PRÄSENTIERT WURDEN DIE ALLERERSTEN

DEMENZDATEN ZU LGB-SENIOREN UND ZUM DEMENZRISIKO VON FRAUEN IN

ZUSAMMENHANG MIT DER REPRODUKTIVEN GESCHICHTE



Chicago (ots/PRNewswire) - Die erste randomisierte klinische

Studie zum Nachweis, dass eine intensive Behandlung des Blutdrucks

neue Fälle von leichter kognitiver Störung (MCI) sowie das

kombinierte Risiko für MCI plus gesamte Demenz reduziert, war das

Highlight neuer Forschungsergebnisse, die auf der Alzheimer's

Association International Conference (AAIC) 2018 in Chicago

vorgestellt wurden.



Die auf der AAIC 2018 präsentierten vorläufigen Ergebnisse der

SPRINT MIND-Studie liefern den bisher stärksten Beweis, dass sich

durch die Behandlung von hohem Blutdruck - weltweit eine der

Hauptursachen für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems - das MCI-

und Demenzrisiko reduzieren lässt.



Auf der AAIC 2018 wurden darüber hinaus Daten aus einer

Phase-2-Studie zu BAN2401 (Eisai, Biogen) veröffentlicht. Am 5. Juli

wurden positive Topline-Ergebnisse (18 Monate) bekanntgegeben, die

auf eine Verlangsamung des klinischen Abbaus und eine Reduktion von

Beta-Amyloid im Gehirn schließen lassen.



Bei der AAIC 2018 gab es auch einige Premieren, beispielsweise die

allererste Studie zur Untersuchung der Demenzprävalenz in einer

großen Population von älteren LGB-Erwachsenen (lesbisch, schwul,

bisexuell) und die erste groß angelegte Studie zu reproduktiver

Geschichte und Demenzrisiko bei Frauen.



"Die hochinteressanten Daten der auf der AAIC 2018 präsentierten

innovativen Forschungsstudien geben großen Grund zur Hoffnung", sagte

Maria C. Carrillo, PhD, Alzheimer's Association Chief Science

Officer. "So untermauert die Reduktion der neuen MCI-Fälle in der

SPRINT MIND-Studie die Vision, dass Alzheimer in Zukunft durch eine

Kombination aus Medikamenten und Interventionen bezüglich

modifizierbarer Risikofaktoren behandelt werden kann - so, wie wir es

bereits bei Herzerkrankungen machen."



"Wir begrüßen innovative klinische Studiendesigns und

therapeutische Ziele sowie neue Therapieansätze und Wege beim Kampf

gegen die Krankheit, wie sie auf der AAIC vorgestellt wurden", sagte

Carrillo. "Schon lange ist keine neue Therapie mehr zugelassen

worden. Wir brauchen mutige Schritte - von Grundlagenforschung bis

hin zu klinischen Prüfungen -, um die Millionen Menschen, die mit

Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungen leben, und die

ebenso große Risikopopulation mit besseren Therapien und

Präventionsstrategien zu betreuen."



"Die Alzheimer's Association blickt auch genau auf die bei der

AAIC berichteten Ergebnisse zu wichtigen Patientenpopulationen,

darunter Frauen, LGB und Hundertjährige. Wir müssen die Folgen der

Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungen für Patienten und

medizinische Betreuer unterschiedlicher Herkunft unbedingt verstehen,

um die Behandlung und Prävention von Alzheimer zu verbessern und die

bestehende Patientenpopulation angemessen zu unterstützen und zu

betreuen", ergänzte Carrillo.



Die AAIC ist das wichtigste, jährlich stattfindende Forum zur

Präsentation und Diskussion der neuesten Forschung zu Alzheimer und

Demenzerkrankungen. Die AAIC 2018 bringt der Welt Durchbrüche in der

Demenzwissenschaft näher, zog über 5.100 führende Experten und

Forscher aus der ganzen Welt an und umfasste über 2.500

wissenschaftliche Präsentationen.



Neue Ergebnisse aus klinischer Studie SPRINT MIND zu

Alzheimer-Erkrankung/Demenz liefern Grund zur Hoffnung



Auf der AAIC 2018 präsentierten Forscher vorläufige Ergebnisse zum

Risiko für Demenz und kognitiven Verfall aus der Systolic Blood

Pressure Intervention Trial (SPRINT (https://www.nhlbi.nih.gov/scienc

e/systolic-blood-pressure-intervention-trial-sprint-study)). SPRINT

ist eine randomisierte klinische Studie, bei der zwei Strategien zur

Behandlung von hohem Blutdruck (Hypertonie) in älteren Erwachsenen

verglichen werden: eine intensive Strategie mit einem Zielwert für

den systolischen Blutdruck von unter 120 mmHg gegenüber einer

Regelversorgung mit einem Zielwert für den systolischen Blutdruck von

unter 140 mmHg.



Bei SPRINT Memory and Cognition IN Decreased Hypertension (SPRINT

MIND) wurde untersucht, ob die zielgeführte Behandlung von

Bluthochdruck das Risiko der Entstehung von Demenz und/oder MCI

reduziert. Für die Studie wurden 9.361 ältere Erwachsene mit

Hypertonie und erhöhtem kardiovaskulärem Risiko, aber ohne Diagnose

von Diabetes, Demenz oder Schlaganfall rekrutiert. Das

Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 67,9 Jahren (Frauenanteil

35,6 %), und bei 8.626 wurde mindestens eine kognitive

Nachuntersuchung durchgeführt.



Bei SPRINT MIND fanden die Forscher in der intensiven

Blutdruck-Behandlungsgruppe eine um 19 Prozent niedrigere Quote neuer

MCI-Fälle (statistisch signifikant). Das kombinierte Outcome aus MCI

plus wahrscheinlicher gesamter Demenz war bei der intensiven vs. der

regulären Behandlungsgruppe um 15 Prozent niedriger.



"Diese Studie liefert die bisher überzeugendsten Daten, dass sich

das MCI- und Demenzrisiko effektiv reduzieren lässt - insbesondere in

Zusammenhang mit kardiovaskulären Risikofaktoren", sagte Carrillo.



Zusammenhang zwischen Schwangerschaft, reproduktiver Geschichte

und Demenzrisiko bei Frauen



Laut den von der Alzheimer's Association veröffentlichten 2018

Alzheimer's Disease Facts and Figures machen Frauen in den USA fast

zwei Drittel der Alzheimer-Population aus. Der Bericht beziffert die

Zahl der Frauen unter den 5,5 Millionen Alzheimer-Betroffenen in den

USA ab 65 Jahren auf 3,4 Millionen, während der Männeranteil bei 2,0

Millionen liegt.



Auf der AAIC 2018 wurden Forschungsergebnisse zur lebenslangen

reproduktiven Geschichte von Frauen und ihrem Zusammenhang mit dem

Risiko für Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen

präsentiert, darunter die allererste groß angelegte Studie zu diesem

Thema (n=14.595). Unter anderem wurden die folgenden Erkenntnisse

gewonnen:



- Bei Frauen in der Studie mit drei oder mehr Kindern war das

Demenzrisiko gegenüber Frauen mit einem Kind um 12 Prozent

geringer.

- Im Vergleich zu Frauen, die keine Fehlgeburten listeten, war jede

zusätzliche gelistete Fehlgeburt mit einem 9 Prozent höheren

Demenzrisiko assoziiert.

- Bei Frauen, die mit 16 ihre erste Periode hatten, war das Risiko um

31 Prozent höher als bei Frauen, die ihre erste Periode mit 13 oder

früher hatten.

- Im Vergleich zu Frauen mit natürlicher Menopause nach 45 war das

Demenzrisiko bei Frauen mit natürlicher Menopause mit 45 oder

früher um 28 Prozent höher.



Eine weitere auf der AAIC 2018 präsentierte Studie, für die 133

ältere Frauen im VK rekrutiert wurden, fand heraus, dass die

kumulierten Schwangerschaftsmonate einer Frau und insbesondere die

Monate des ersten Trimeters ein signifikanter Prädiktor des

Alzheimer-Risikos waren. Laut den Forschern hatten Frauen in dieser

Studienpopulation, die 12,5 Prozent mehr Monate schwanger waren als

ansonsten identische Frauen, ein um 20 Prozent geringeres

Alzheimer-Risiko.



Erste Daten zur Demenzprävalenz bei älteren LGB-Erwachsenen



Auf der AAIC 2018 in Chicago wurden die ersten Daten zur

Demenzprävalenz aus einer großen Population von älteren lesbischen,

schwulen und bisexuellen Erwachsenen berichtet. Die Forscher

untersuchten die Demenzprävalenz bei 3.718 LGB-Erwachsenen ab 60

Jahren, die sich am Kaiser Permanente Research Program on Genes,

Environment, and Health (RPGEH) beteiligen.



Bei dieser Studienpopulation lag die Demenzprävalenz über einen

Nachbeobachtungszeitraum von 9 Jahren bei 8 Prozent. Zum Vergleich:

Laut den von der Alzheimer's Association veröffentlichten 2018

Alzheimer's Disease Facts and Figures liegt in den USA die Prävalenz

der Alzheimer-Demenz und anderer Demenzerkrankungen ab 65 bei

ungefähr 10 Prozent. Nach Aussage der Forscher könnten signifikante

Raten von Depression, Hypertonie, Schlaganfall und Erkrankungen des

Herz-Kreislauf-Systems in der Studienpopulation zur Demenzhäufigkeit

betragen.



- LGB-Senioren in der Studie, die an Depression leiden, hatten ein

2,3-faches Demenzrisiko.

- Studienteilnehmer, die an einer Herzerkrankung leiden, hatten ein

69 % höheres Demenzrisiko.

- Studienteilnehmer, die an Hypertonie leiden, hatten ein 56 %

höheres Demenzrisiko.



Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 200.000

Angehörige sexueller Minderheiten in den USA mit Demenz leben. Vor

dieser Studie lagen praktisch keine Daten zur Demenzprävalenz bei

dieser Population ohne HIV-/AIDS-bedingte Demenz vor. Es besteht

dringender Bedarf an weiteren Studien, um die Risikofaktoren für

Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen in der älteren

LGB-Population besser zu verstehen.



Die Erkenntnisse untermauern die Notwendigkeit einer kulturell

kompetenten medizinischen Versorgung älterer LGB-Personen, die an

Alzheimer-Krankheit oder anderen Demenzerkrankungen leiden oder zur

Risikopopulation gehören. Angesichts der Gefahr sozialer Isolation

und der teilweise begrenzten Unterstützung durch Freunde und Familie

ist es von großer Bedeutung, ein förderliches Betreuungsumfeld zu

schaffen und Betreuungsressourcen bereitzustellen.



Erste Erfolge und ungelöste Herausforderungen bei der Behandlung

außerkognitiver Demenzsymptome



Die Verluste bei der Gedächtnis- und Denkleistung in Verbindung

mit der Alzheimer-Krankheit sind am bekanntesten. Die größten

Herausforderungen bei der Patientenbetreuung ergeben sich aber

oftmals aus den verhaltensbezogenen und psychologischen

Demenzsymptomen wie Agitation, Beklemmung, Apathie, Depression,

Umherirren, Schlaflosigkeit, Inkontinenz oder Enthemmung. Dies sind

die Hauptgründe für eine Unterbringung in einer Einrichtung für

betreutes Wohnen oder einem Pflegeheim. Werden diese Symptome nicht

behandelt, können der Verfall beschleunigt und die Lebensqualität

beeinträchtigt werden.



Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat noch keine

medikamentösen Behandlungen für diese Symptome bei Menschen mit

Alzheimer-Demenz zugelassen. Zur Behandlung demenzbedingter

Verhaltensstörungen empfiehlt die Alzheimer's Association

nichtmedikamentöse Ansätze als alternative Erstlinienbehandlungen zu

Arzneimitteltherapien. Zu diesen Therapien gehören Validierung,

Reminiszenz und andere auf die Person abgestimmte psychosoziale

Interventionen.



Auf der AAIC 2018 wurden Ergebnisse einer randomisierten,

doppelblinden klinischen Studie zu Nabilon präsentiert, ein

synthetisches Cannabinoid. Vielversprechend ist die Behandlung von

Agitation bei Patienten mit mittlerer bis schwerer

Alzheimer-Erkrankung. Agitation, einschließlich verbaler und

physischer Aggression, emotionaler Not, Rastlosigkeit und

Umherwandern, ist eine der häufigsten Verhaltensänderungen in

Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit und kann für die Betreuer

stark belastend sein. Für die auf 14 Wochen angelegte Studie wurden

39 Teilnehmer rekrutiert (77 Prozent männlich, Durchschnittsalter

87), die sechs Wochen lang Nabilon in Kapselform erhielten, gefolgt

von sechs Wochen Placebo. Zwischen den Behandlungszeiträumen lag eine

Woche. Im Vergleich zu Placebo kam es in der Nabilon-Gruppe zu einer

nennenswerten Verbesserung der Agitation. Im Vergleich zu Placebo (16

Prozent) war der Sedierungseffekt in der Nabilon-Gruppe größer (45

Prozent).



Hinweis: Marihuana ist von der FDA nicht zur Behandlung der

Alzheimer-Krankheit oder anderer Demenzerkrankungen zugelassen. Es

liegen derzeit keine robusten, konsistenten klinischen Studiendaten

vor, die die Anwendung von Marihuana zur Behandlung von

Alzheimer-Demenz oder ähnlichen Gesundheitsproblemen stützen. Die

Alzheimer's Association ist der Meinung, dass in diesem Bereich noch

weitere Forschung erforderlich ist.



Auf der AAIC 2018 wurden Ergebnisse zu zwei weiteren Studien

präsentiert:



- Eine kleine Studie zur personalisierten Lichtintervention, für

die

43 Teilnehmer in 10 Pflegeheimen rekrutiert wurden, hat einen

deutlichen Rückgang von Schlafstörungen, Depression und Agitation

ergeben.

- Sogenannte Z-Substanzen wie Zolpidem, Zopiclon und Zaleplon, die

häufig zur Behandlung von Schlaflosigkeit bei älteren Erwachsenen

verschrieben werden, waren bei älteren Erwachsenen mit Demenz mit

einem 40 Prozent höheren Risiko einer Fraktur assoziiert, wobei das

Risiko bei höheren Dosen am größten war. Die Anwendung von

Z-Substanzen war ebenfalls mit einem erhöhten Risiko speziell für

Hüftfraktur und Tod assoziiert. Für diese Daten wurden das UK

Clinical Practice Research Datalink neben drei klinischen Studien

an Demenzpatienten ausgewertet.



Es werden bessere Alternativen zu den derzeit bei Schlafstörungen

und anderen außerkognitiven Demenzsymptomen verschriebenen Substanzen

benötigt.



Neue Leitlinien zur klinischen Diagnose von Alzheimer-Erkrankung

und anderen Demenzerkrankungen



Trotz mehr als zwei Jahrzehnten des Fortschritts bei

diagnostischen Kriterien und Technologie werden die Symptome der

Alzheimer-Erkrankung und anderer Demenzerkrankungen zu oft nicht

erkannt oder falsch eingeordnet. Dies verzögert die korrekte Diagnose

und angemessene Behandlung, was dem Patienten schadet und Kosten

verursacht. Derzeit gibt es keine einheitlichen diagnostischen

Leitlinien für Allgemeinärzte.



Wie auf der AAIC 2018 berichtet, hat eine von der Alzheimer's

Association einberufene Arbeitsgruppe 20 Empfehlungen für Ärzte und

Pflegepersonal erarbeitet. Diese werden mit Eingaben von

ausgewiesenen Fachexperten weiter spezifiziert und sollen noch in

diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Empfehlungen erstrecken sich

von der Verbesserung der Symptomerkennung bis zur mitfühlenden

Kommunikation mit Personen und ihren Betreuern. Dazu gehören:



- Bei Personen sollte eine Evaluierung stattfinden, wenn sie

selbst

oder ihr Betreuungspartner oder Arzt kognitive, verhaltensbezogene

oder funktionale Änderungen berichtet.

- Sorgen sollten nicht ohne eine ordnungsgemäße Beurteilung als

"normale Alterserscheinungen" abgetan werden.

- Die Evaluierung sollte sich nicht nur auf den Patienten und Arzt

beschränken, sondern fast immer auch den Betreuungspartner mit

einbeziehen (Familienmitglied, Vertrauter usw.).



Ziel ist die Bereitstellung praktischer und spezifischer

Leitlinien für die USA, die für die Primär- und fachärztliche

Versorgung relevant sind. Diese Leitlinien dienen dann für

Gesundheitsversorger in den USA als Orientierungshilfe bei der

Evaluierung von Personen hinsichtlich Gedächtnis- und Denkleistung,

Kommunikations- und Persönlichkeitsstörungen sowie Symptomen von

kognitiver Störung, Alzheimer-Krankheit oder anderen

Demenzerkrankungen.



Wie sich Darmbakterien und Fettstoffwechsel auf

Alzheimer-Krankheit und andere Erkrankungen des Gehirns auswirken

können



In den vergangenen Jahren haben Forschungsberichte offengelegt,

wie sich die Ernährung und insbesondere die allgemeinen

Essgewohnheiten mit zunehmendem Alter auf die Hirngesundheit, auf den

kognitiven Abbau und möglicherweise sogar die Demenz auswirken

können. Es hat sich auch gezeigt, dass Entzündungen und ihre Marker -

im Gehirn und in anderen Körperregionen - mit Alzheimer-Krankheit und

anderen Demenzerkrankungen assoziiert sind. Neue Forschungsansätze

haben einen Zusammenhang zwischen bestimmten Veränderungen bei

Darmbakterien und verschiedenen inflammatorischen und

Autoimmunerkrankungen hergestellt. Studien haben darüber hinaus

gezeigt, dass eine Umstellung der Ernährung eine Veränderung der

Darmbakterien bewirken kann.



Vier neue, auf der AAIC 2018 vorgestellte Studien haben den

möglichen Zusammenhang zwischen dem Verdauungssystem, einschließlich

Darm- und Leberfunktionen, und Veränderungen bzw. Erkrankungen des

Gehirns wie Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen

untersucht.



"Die Mikrobiomforschung des Darms befindet sich noch in den

Kinderschuhen. Aber sie ist ein hochinteressantes Forschungsgebiet,

da sie die Bedeutung von Ernährung und Essgewohnheiten für die

Hirngesundheit aus einem anderen Winkel beleuchtet", sagte Carrillo.

"Dadurch können wir vielleicht besser verstehen, wie und weshalb die

'guten Fette' zur Hirngesundheit beitragen, und

Ernährungsempfehlungen für gute Hirngesundheit erarbeiten."



"Wie sich herausstellt, sind diese Darmbakterien effektive und

genaue Marker für die Alzheimer-Erkrankung. Möglicherweise sind sie

als nichtinvasiver Screening-Test geeignet - ein einfacher Bluttest",

sagte Carrillo. "Wir befinden uns aber noch ganz am Anfang. Wir

wissen noch nicht, was diese beobachteten Veränderungen bedeuten - ob

sie Ursache oder Wirkung sind."



Nationale Strategie zur Rekrutierung und Teilnahme an klinischen

Studien zur Alzheimer-Erkrankung



Auf der AAIC 2018 berichteten Vertreter des National Institutes on

Aging (NIA) am National Institutes of Health (NIH) in Kooperation mit

der Alzheimer's Association über den Fortschritt der National

Strategy for Recruitment and Participation in Alzheimer's Disease

Clinical Research - eine Initiative zur Erarbeitung praktischer,

proaktiver Ansätze, um Prüfzentren bei der Rekrutierung und Bindung

von Freiwilligen für Forschungsstudien zur Alzheimer-Erkrankung zu

unterstützen. Auf lokaler Ebene meldeten zwei Rekrutierungsprogramme

zur Alzheimer-Forschung, die in afroamerikanischen Gemeinden tätig

sind, auf der AAIC 2018 Erfolge bei Arbeit und Methoden,

einschließlich Registrierung bei Alzheimer's Association TrialMatch (

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/research_progress/clinical-tr

ials/about-clinical-trials)®.



Informationen zur Alzheimer's Association International

Conference® (AAIC®)



Die Alzheimer's Association International Conference (AAIC) ist

die weltweit größte Tagung führender Forscher auf den Gebieten der

Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungen aus aller Welt. Im

Rahmen des Forschungsprogramms der Alzheimer's Association dient die

AAIC als Katalysator zur Generierung neuen Wissens über

Demenzerkrankungen und Förderung einer dynamischen und kollegialen

Forschungsgemeinschaft.



AAIC 2018 Homepage: alz.org/aaic



AAIC 2018 Newsroom: alz.org/aaic/press



Informationen zur Alzheimer's Association®



Die Alzheimer's Association ist der führende freiwillige

Zusammenschluss von Gesundheitsexperten in der Alzheimer-Behandlung,

-Forschung und Betreuung. Unsere Mission ist es, die

Alzheimer-Krankheit durch Fortschritte in der Forschung zu

beseitigen, Behandlung und Unterstützung für alle Beteiligten

bereitzustellen und zu verbessern und das Demenzrisiko durch die

Förderung von Gehirnfitness zu reduzieren. Wir streben nach einer

Welt ohne Alzheimer. Besuchen Sie alz.org oder kontaktieren Sie uns

unter der folgenden Rufnummer: +1 800.272.3900.



