Mit einem Ausverkauf reagierten Anleger, nachdem PANDORA für das 1. Quartal 2018 einen niedrigeren Gewinn als erwartet gemeldet hatte. Der nach Produktionsvolumen größte Schmuckhersteller der Welt verwies auf ein schwaches China-Geschäft. Auch die weiter entwickelten Märkte waren schwach, wobei der Umsatz in Großbritannien stagnierte und in den USA um 8% in lokalen Währungen zurückging. Das Wachstum in China, das 12% des Gesamtumsatzes ausmachte, verlangsamte sich.

