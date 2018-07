Das hochsommerliche Wetter hat das Wachstum der Bio Zucchini-Kulturen beschleunigt. Die Ernteerträge liegen bei 1,5 Tonnen/Tag und die Ernteerwartungen für August und September liegen auf gleichem Niveau. Das bedeutet ca. 330 Tonnen in der gesamten Saison. Bild Prince de Bretagne Die Prince de Bretagne Bio Zucchini werden in 1 kg Schalen oder lose in 5 oder 10 kg Kisten in drei...

