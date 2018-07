Die Grünen fordern ein Maßnahmenpaket des Bundes gegen mögliche Waldbrände. "Die Waldbrandgefahr nimmt auch in Deutschland zu", sagte Harald Ebner, Sprecher für Waldpolitik der Grünen im Bundestag, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

"Die Bundesregierung muss sich auf solche Situationen besser vorbereiten, denn aufgrund der Klimakrise werden wir sie in Zukunft vermutlich häufiger erleben", so der Grünenpolitiker. Derzeit sei Deutschland nicht gut genug auf Waldbrände wie derzeit in Schweden und Griechenland vorbereitet. "Für den möglichen Fall großer Waldbrände braucht es ausreichende Spezialisten und eine gute Ausrüstung zum Beispiel mit Löschflugzeugen", forderte Ebner. Zudem mahnte der Waldexperte vorbeugende Maßnahmen in der Forstwirtschaft an: "Dazu gehören Schutzstreifen und Waldbrandriegel sowie der Umbau von Monokultur-Nadelwäldern hin zu Mischwäldern, die weniger brandgefährdet und außerdem ökologisch viel vorteilhafter sind."