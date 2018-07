Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Die wichtigsten Zahlen von Bradesco (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD und Latibex: XBBDC) werden nachfolgend aufgeführt:



1. Das bereinigte Nettoergebnis im 2. Quartal betrug 5,161 Mrd. BRL (ein Anstieg von 1,2 % gegenüber dem Vorquartal und 9,7 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres), was 2,98 BRL je Aktie und einer durchschnittlichen bereinigten Eigenkapitalrendite von 18,5 % entspricht. 2. Das Betriebsergebnis im 2. Quartal betrug 8,144 Mrd. BRL (ein Anstieg von 6,2 % gegenüber dem Vorquartal und 25,7 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres). 3. Beiträge zum bereinigten Nettoergebnis des Quartals: 3,58 Mrd. BRL aus Finanzgeschäften (69,3 % des Gesamtbetrags) und 1,58 Mrd. BRL aus Versicherungsgeschäften, Pensionsplänen und Kapitalisierungsanleihen (30,7 % des Gesamtbetrags). 4. Im Juni 2018 betrug die Marktkapitalisierung von Bradesco 171,604 Mrd. BRL, was einem Anstieg von 1,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. 5. Für die Gesamtaktiva wurde im Juni 2018 ein Saldo von 1,306 Billionen BRL verzeichnet, ein Wachstum von 0,2 % im Vergleich zum letzten Quartal. Die durchschnittliche Rentabilität der Gesamtaktiva betrug 1,6 %. 6. Der erweiterte Kreditbestand erreichte im Juni 2018 515,635 Mrd. BRL, was einem Wachstum von 6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. 7. Die Säumnisquote über 90 Tage belief sich im 2. Quartal auf 3,9 %, eine aussagekräftige Performance im Vergleich zum Vorquartal, d. h. 0,5 p.p. und 1,0 p.p. im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, was eine entsprechende Reduzierung der Kreditrisikovorsorgeaufwendungen ermöglicht: 11,7 % im Quartalsvergleich und 36,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 8. Die Erträge aus Provisionen stiegen gegenüber dem 1. Quartal um 3,7 % und gegenüber dem 2. Quartal 2017 um 8,3 %, was die positive Entwicklung in fast allen Geschäftsbereichen unterstreicht. 9. Die Personalausgaben betrugen im ersten Halbjahr 9,756 Mrd. BRL, ein Rückgang von 0,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Verwaltungsaufwand betrug 9,803 Mrd. BRL, ein leichter Anstieg von 0,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2017. 10. Der verwaltete Vermögenswert belief sich auf 2,014 Billionen BRL, ein Steigerung von 5 % im Vergleich zum Juni 2017. 11. Das Eigenkapital belief sich im Juni 2018 auf 113,039 Milliarden BRL, eine Steigerung von 5,8 % im Vergleich zum Juni 2017.



Die vollständigen Finanzberichte sind auf der Website von Bradesco in der Rubrik Investor Relations erhältlich: bradesco.com.br/ir-en.



