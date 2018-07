Die "Emder Zeitung" zu Elektro-Autos:

"In den Städten immerhin können sich Fahrer von Elektro-Autos mehr und mehr darauf verlassen, dass ihnen nicht der "Saft ausgeht". Soll die Energiewende in einer nennenswerten Zahl auch auf die Straße gebracht werden, dann müssen der Ausbau und die Förderung von Alternativen weitergehen. Dabei sollte sich aber niemand vertun: Das Ende des Zeitalters der Verbrennungsmotoren ist trotz Abgasskandalen und Fahrverboten noch nicht gekommen. Vielmehr geht es darum, eine "gesunde" Mischung verschiedener Antriebe zu etablieren. Auf diese Weise können ökologische Probleme am besten begrenzt werden. Denn auch der Straßenverkehr der näheren Zukunft wird nicht völlig umweltneutral sein."/yyzz/DP/nas

