Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" Zu Trumps Handelspolitik:

"Dass Trump rhetorisch abrüstet, wieder auf enge Partnerschaft mit der EU setzt und weniger auf Strafzölle, hat weniger mit den Überredungskünsten Junckers zu tun als mit der inneramerikanischen Reaktion auf die bisherigen handelspolitischen Strafmaßnahmen der Regierung. Prominente Republikaner haben Trump an die materiellen und an die politischen Kosten erinnert, die seine Politik und die Gegenmaßnahmen Chinas und der EU haben. Aber ob die Verabredung von Washington nun der Durchbruch ist, ob es wirklich an europäischer Geschlossenheit lag oder an der Stärke betroffener amerikanischer Interessen - wenn Europäer und Amerikaner ernsthaft über Handelsliberalisierung reden, kann der Protektionismus doch in Schach gehalten werden. Und das ist, das wäre eine gute Sache."/yyzz/DP/nas

AXC0013 2018-07-27/05:35