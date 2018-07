Das "Handelsblatt" zum Handelsstreit zwischen den USA und EU:

"Der von Juncker verhandelte Kompromiss nützt also Deutschland mehr als anderen EU-Ländern. Bei aller Solidarität im Angesicht von Trumps Erpressungsversuchen ist das für die Partnerländer nicht leicht zu akzeptieren. Zumal die EU überhaupt erst wegen der deutschen Exportfixiertheit ins Visier des US-Präsidenten geraten ist. Auch der Furor Trumps über zu geringe Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Partner richtet sich vor allem gegen die Bundesrepublik. Merkel wird viel politisches Kapital einsetzen müssen, um in den anstehenden Verhandlungen mit den USA die EU-Staaten an Bord zu halten."/yyzz/DP/nas

AXC0016 2018-07-27/05:36