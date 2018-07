Zürich - Hitzetage sind ungesund fürs Klima. Denn dann werden Räume mit technischen Anlagen gekühlt, was zur weiteren Klimaerwärmung beiträgt. Dabei gibt es einfache Alternativen.

Es gibt immer mehr Hitzetage (Tage mit mehr als 30 Grad). So wurden in Luzern bis in die 1980er Jahre maximal zehn Hitzetage pro Jahr verzeichnet, heute sind es bis zu 25 Hitzetage. Kein Wunder also, dass sich die Verkaufszahlen von Ventilatoren und Klimageräten innert zehn Jahren verdoppelt haben. Mit diesem Trend nimmt auch der Stromverbrauch zu. So geben Schweizer heute rund 300 Millionen Franken pro Jahr an Stromkosten für Klimageräte und -anlagen aus.

Besonders schlimm ist der Einsatz von mobilen Klimageräten, die locker 1'000 Watt verbrauchen. Ventilatoren hingegen benötigen 20-mal weniger Strom. Ihr Luftstrom erreicht eine ideale Zirkulation im Raum, wenn der Ventilator von einer Zimmerecke aus auf die Decke ...

