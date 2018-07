Der britische Ölkonzern BP hat sich mit der größten Übernahme seit fast zwei Jahrzehnten das Schieferöl-Geschäft in den Vereinigten Staaten von BHP Billiton geschnappt. Damit erhalten die Briten unter anderem Zugang zu dem ertragreichen Permian-Becken in New Mexiko und Texas. Der Preis für die BHP-Sparte beträgt 10,5 Milliarden US-Dollar (9 Mrd Euro), wie BP am Freitag in London mitteilte. Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, sich aus der Schieferölförderung zurückziehen zu wollen.

Trotz der milliardenschweren Übernahme hat BP genügend Geld, die Quartalsdividende erstmals seit 2014 wieder anzuheben - ein weiterer Beleg dafür, dass die Ölkonzerne ihre tiefe Krise nach dem Absturz des Ölpreises zwischen Mitte 2014 und Anfang 2016 überwunden haben. Inzwischen haben sich die Preise für Öl wieder erholt, was unter anderem auch die Förderung von Schieferöl auf dem Festland der Vereinigten Staaten wieder attraktiver macht./zb/tav

