Die Bundesregierung will die Mütterrente ausweiten, um Eltern vor 1992 geborener Kinder besser zu stellen. Dabei hat sie schon jetzt absurde Folgen: Zehntausende Mütter bekommen wegen der Mütterrente weniger Geld.

Alles in allem, sagt Kirsten Capuzziello, ist sie zufrieden mit ihrem Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann wohnt die 65-Jährige in einem gelben Reihenhaus in der Karlsruher Waldstadt. Vom Balkon fällt der Blick auf einen Fußgängerweg - kleinbürgerliche Vorstadtidylle.

Nur ein Thema ärgert sie: die Rente. Mit gut 1000 Euro im Monat bekommt sie deutlich weniger als ihr vor Jahren vorgerechnet wurde. Schuld daran: ausgerechnet die Mütterrente, die Eltern wie sie eigentlich besserstellen sollte. "Mir geht es nicht ums Geld, sondern um Gerechtigkeit", sagt Capuzziello.

2014 trat die Mütterrente I in Kraft. Eltern vor 1992 geborener Kinder bekommen bei der Rente seitdem statt einem Jahr nun zwei Jahre pro Kind anerkannt. Die Zeit wird dem Elternteil gutgeschrieben, der das Kind erzogen hat. Das kann auch der Vater sein. Meist aber ist es die Mutter. 28,61 Euro mehr je Kind sollte das bringen. Weil die Rente in den vergangenen Jahren erhöht wurde, sind daraus bis heute 32,03 Euro im Monat geworden. Der nächste Schritt steht bevor: Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) plant die Mütterrente II. Eltern vor 1992 geborener Kinder sollen drei Jahre anerkannt werden - so viel wie bei späteren Geburten. Voraussichtlich aber nur, wenn sie drei oder mehr vor 1992 geborene Kinder haben. Doch nun zeigt sich: Viele Eltern verlieren durch die Mütterrente Geld.

Capuzziello hat nur ein Kind. Die Mütterrente II würde ihr in der bisher geplanten Form daher ohnehin nichts bringen. Die Mütterrente I hat aber auch ihr ein zusätzlich anerkanntes Kinderjahr beschert - allerdings nicht mehr Geld: Statt 32,03 Euro mehr bekommt sie rund 90 Euro weniger im Monat. Ihr Fazit: "Die Regierung hat etwas versprochen und es nicht eingehalten."Mehreren Zehntausend Müttern gehe es ähnlich, schätzt der Rentenberater Markus Vogts aus Karlsruhe, der auch Capuzziello betreut. Betroffen seien vor allem schlecht verdienende Beitragszahlerinnen. Dazu zählen viele Mütter mit lückenhafter Erwerbsbiografie - also genau die Gruppe, der die Mütterrente besonders helfen sollte. Diese Mütter profitieren eigentlich von einer staatlich finanzierten Aufstockung der Rente. Seitdem die Kindererziehung aber stärker berücksichtigt wird, fällt die Aufstockung weg.

In der politischen Debatte über die Mütterrente hat das bislang keine Rolle gespielt. Für den FDP-Rentenexperten und Bundestagsabgeordneten Johannes Vogel passt die Wirkung ins Bild eines "nicht bis zum Schluss durchdachten Wahlkampfgeschenks". Mütterrente I und II würden zusammen über zehn Milliarden Euro pro Jahr kosten, finanziert nicht aus Steuern, sondern aus Rentenbeiträgen. "Finanziell unverantwortlich", sagt Vogel. Sollte die Mütterrente II wie geplant auf Familien ab drei Kindern begrenzt werden, würden ...

