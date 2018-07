Der Vorwurf der USA, die Europäische Zentralbank manipuliere den Wechselkurs des Euro, trifft zu. Die EZB muss endlich ihre Strategie ändern.

Für 2,4 Billionen Euro hat die Europäische Zentralbank (EZB) Wertpapiere im Rahmen ihres Quantitative Easing (QE) erworben. Das umstrittene Programm beschäftigt gegenwärtig nicht nur den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg - sondern nun auch Donald Trump. Der amerikanische Präsident beschuldigt die EZB, den Wechselkurs des Euro zu manipulieren und damit den Dollar nach oben zu treiben. Mit dieser Attacke hat Trump eine neue Front im Handelskrieg zwischen Europa und den USA eröffnet, und dies nicht ohne politische Hintergedanken: Nach den Gesetzen der USA fällt es dem Präsidenten bei Handelssanktionen leichter, den Kongress zu umgehen, wenn er diese als Reaktion auf eine Währungsmanipulation anderer Länder darstellen kann.

Beim Thema Wechselkurse kann Trump Europa ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Währungsmanipulation durch das QE-Programm ist offenkundig, es führte zur Abwertung des Euro gegenüber anderen Währungen der Welt. Zum einen lag ein Teil der angekauften Wertpapiere im Ausland. Die Euro-Zone bot also Euro auf den Devisenmärkten an, um ausländische Währung zu erwerben und damit die Papiere zurückzukaufen. Zum anderen versuchten Anleger aus der Währungsunion, das ihnen über Wertpapierkäufe zufließende Geld in anderen Währungsgebieten anzulegen; auch dies drückte den Euro-Kurs.

Flankiert wird das Ganze durch die anhaltende Nullzinspolitik der EZB, die den Euro ebenfalls tendenziell verbilligt. Dessen Kurs fiel vom ersten Halbjahr 2014 binnen Jahresfrist um 20 Prozent und liegt seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...