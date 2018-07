Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTROAUTO - Die Bundesregierung unternimmt einen neuen Anlauf, um den Absatz von Elektroautos in Deutschland zu steigern. Am nächsten Mittwoch will das Kabinett dazu neue Steuerregeln beschließen. Konkret geht es dabei um die Besteuerung von Dienstfahrzeugen. Wer sich künftig für ein betriebliches Elektroauto entscheidet, soll nur halb so viel Steuern auf den geldwerten Vorteil zahlen müssen, der mit der privaten Nutzung verbunden ist. (FAZ S. 19)

BREXIT - Die Bundesregierung stellt sich auf den Brexit ein. Das Auswärtige Amt hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Rechtssicherheit für die Brexit-Übergangszeit schaffen soll. Nach dem Brexit sollen Regeln im Bundesrecht, die sich auf die EU-Mitgliedschaft beziehen, vorerst weiter auf das Land angewendet werden. (Handelsblatt S. 13)

BREXIT - Die britische Regierung bereitet sich inzwischen ernsthaft auf den Fall eines chaotischen Ausstiegs aus der Europäischen Union vor und beginnt mit dem Aufbau von Vorräten. Die Regierung arbeite daran, die Gesundheit der Bürger auch im Falle eines No-Deal-Brexit zu sichern, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock bei einer Anhörung im Parlament. Das umfasst die ganze Kette medizinischer Lieferungen, Impfstoffe, Medizingeräte, Klinikbedarf, Blutkonserven. Um die Versorgung mit Nahrungsmitteln kümmert sich das Brexit-Ministerium unter Dominic Raab, der gerade neu auf den Posten berufen wurde. Raab betonte, dass die Regierung nicht selbst Vorräte anlegen werde, sondern dafür mit dem Handel zusammenarbeiten werde. (Welt S. 12)

GELDWÄSCHE - Deutschland ist zur Hochburg für Geldwäscher geworden. Nach Einschätzung von Experten liegt das an Gesetzeslücken und daran, dass die Behörden längst nicht alle Ermittlungsmöglichkeiten ausschöpfen. (Handelsblatt S. 50)

ASYL - Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat zur sprachlichen Mäßigung in der Asyldebatte aufgerufen. Allerdings werde die CSU ihre inhaltliche Linie beibehalten. "Wir müssen Kurs halten, allerdings mit einer angemessenen Sprache", sagte Seehofer in einem Interview. (FAZ S. 2)

VORSTANDSGEHÄLTER - Ein Arbeitskreis aus Aufsichtsratsvorsitzenden, Investorenvertretern und Governance-Experten hat Leitlinien für eine angemessene Vorstandsvergütung vorgelegt. Darin werden eine nachhaltige Bezahlung, einfache Systeme und ein Eigeninvestment von Vorständen gefordert. Vertikale Relationen innerhalb des Unternehmens sollen veröffentlicht werden. Auch institutionelle Anleger werden in die Pflicht genommen, sollen sie doch ihre Erwartungen hinsichtlich der Managersaläre und ihr Abstimmungsverhalten veröffentlichen. Die Leitlinien werden als Grundlage für den Dialog zwischen Aufsichtsrat und Investoren betrachtet sowie als Orientierung für Unternehmen. (Börsen-Zeitung S. 9)

