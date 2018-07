=== *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Ludwigshafen 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H, Augsburg *** 07:00 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 2Q, Jona 07:00 NL/Signify NV (ehemals Philips Lighting Holding BV), Ergebnis 2Q, Eindhoven *** 07:05 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao 07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:20 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio 07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt *** 07:30 FR/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq 07:45 DE/SHW AG, Ergebnis 1H, Aalen *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station *** 12:55 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon *** 14:30 US/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,3 1. Umfrage: 97,1 zuvor: 98,2 16:00 US/Walt Disney Co, ao HV mit Abstimmung über den geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen Teilen der 21st Century Fox Inc 16:00 US/21st Century Fox Inc, ao HV mit Abstimmung über den geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen Teilen des Unternehmens durch Walt Disney Co, New York - EU/Ratingüberprüfung für EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Niederlande (Moody's), Schweden (Fitch), Slowakei (S&P und Fitch), Zypern (Moody's) ===

