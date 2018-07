Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen nach dem guten Lauf der Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Neil Green hob in der am Freitag vorliegenden Studie allerdings das Kursziel von 44 auf 46 Euro an, um ein stärker als bisher erwartetes Wertwachstum bei der Immobiliengesellschaft 2018 zu berücksichtigen. Der Experte zieht die Aktien von Vonovia und LEG Immobilien vor./mis/gl

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE000A0HN5C6

