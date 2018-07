FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.110 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.222 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.333 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.854 EUR

MW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.162 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.453 EUR

HHN XFRA US4357631070 HOLLY ENERGY PART. L.P. 0.564 EUR

GOK XFRA US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI 0.367 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.459 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.002 EUR

4HQ XFRA KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 0.018 EUR

TZ7 XFRA JP3553200001 TOHO CO. LTD. 0.193 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.300 EUR

SMU XFRA JP3322950001 SAMCO INC. 0.154 EUR

GAN XFRA ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.280 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.448 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.022 EUR

R6N XFRA BE0003720340 RETAIL ESTATES 3.600 EUR

6CB XFRA KYG393421030 GLOBAL CORD BLOOD DL-0001 0.068 EUR

JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 0.037 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.043 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.137 EUR

XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.333 EUR

0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.228 EUR

88A XFRA JP3160890004 ATEAM INC. 0.250 EUR