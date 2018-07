FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P.

MTR XFRA GB0009067447 MOTHERCARE PLC LS-,50

ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG

G9U XFRA BE0003864817 TIGENIX N.V.

ELNJ XFRA DE000A2G9KU4 ELANIX BIOTECHN.AG JGE