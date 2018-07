HEIDELBERGER DRUCK ist eine der größten Enttäuschungen eines deutschen Maschinenbauers in denletzten Jahren, auch für uns. Bei Kursen knapp über 2 € beginnt so eine Art 4. Wette auf dieses Comeback. Das Ziel sind nach wie vor 3 Mrd. € Ziel-Umsatz für Druckmaschinenund intelligente Kombinationen zwischen Hardware und Service im Druckermarkt. 6.400 Mio. € Marktwert sind dafür nach wie vor sehr preiswert, doch niemand schaut hin. Dabei ist es dem Management erfolgreich gelungen, sowohl die Finanzseite als auch die Effektivität deutlich zu verbessern. Wir wagen also einen weiteren Anlauf. Bezeichnend: Bislang gibt es keinen größeren Aktionär als Ankeraktionär oder aktivistischen Investor. Dabei ist die Qualität der Produktion jederzeit geeignet, für einen deutschen Konzern der Metallverarbeitung eine Ergänzung darzustellen. Bis ein Chinese kommt!



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 30 vom 28.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info