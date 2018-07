Damit erhalten die Briten unter anderem Zugang zu dem ertragreichen Permian-Becken in New Mexiko und Texas. Der Preis für die BHP-Sparte beträgt 10,5 Milliarden US-Dollar (9 Mrd Euro), wie BP am Freitag in London mitteilte. Der weltgrösste Bergbaukonzern BHP Billiton hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, sich aus der ...

