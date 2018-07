Die Deutsche Bank hat Kion nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 71 auf 60 Euro gesenkt. Während eine Hauptsorge im zweiten Quartal beseitigt werden konnte, nämlich die Auftragslage im Segment Lagertechnik (SCS), seien andere aufgetaucht, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Gabelstapler-Herstellers etwa erschienen nach der überraschend schwachen Profitabilität im abgelaufenen Jahresviertel nun bedroht. Zudem habe sich der Produktmix verschlechtert. Das Unternehmen profitiere offenbar nicht so stark von der anziehenden Nachfrage in Europa nach profitableren Gabelstaplern./ck/mis

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE000KGX8881

AXC0044 2018-07-27/07:30