FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
3RME XFRA GG00BDG13K82 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
3RME XFRA GG00BDG13K82 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR