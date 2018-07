TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die meisten Börsen in Ostasien treten am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Die Anleger warten laut Händlern die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt ab, die im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind.

Gegen die regionale Tendenz deutlicher im Plus zeigt sich die australische Börse. Dort steigt der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent. Gestützt wird der Index hauptsächlich von BHP Billiton, die um 1,9 Prozent zulegen. Der Bergbaukonzern verkauft seine Schieferöl- und Schiefergasvorkommen in den USA für 10,8 Milliarden US-Dollar an BP. Der Verkaufserlös soll angesichts der bereits günstigen Verschuldungslage des Konzerns den Aktionären zugute kommen.

Die Investoren dürften über den Verkauf erleichtert sein, heißt es von der UBS. Schließlich habe es sich um ein Zuschussgeschäft gehandelt, in das BHP seit 2011 etwa 40 Milliarden Dollar investiert habe. In dieser Zeit seien aus diesem Bereich immer nur schlechte Nachrichten gekommen.

Nomura nach Gewinneinbruch unter Druck

Kursgewinne verzeichnet auch die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent auf 22.653 Punkte vorrückt. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der zum US-Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Der Dollar notiert knapp über 111 Yen. Am Donnerstag waren es etwa 110,80 Yen.

Gesucht sind in Tokio Aktien der Elektronikbranche. Unter anderem verbessern sich Sharp um 3,4 Prozent. Nomura fallen um 6,2 Prozent, nachdem die Finanzholding im ersten Geschäftsquartal einen Einbruch des Nettogewinns von 91 Prozent verbucht hat.

Kaum verändert tendieren die Börsen in Schanghai und Hongkong. Die Aktien des schwer gewichteten Internetkonzerns Tencent sinken um 0,7 Prozent. Die Titel dürften erneut unter dem enttäuschenden Quartalsausweis von Facebook leiden, vermuten Beobachter. DIe Facebook-Aktie war darauf am Vortag an der Wall Street um fast 20 Prozent abgestürzt. Tencent bietet in Asien verschiedene Internetdienste an, darunter soziale Netzwerke sowie Chat- und Kurznachrichtendienste.

Auch in Seoul treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Der Kospi pendelt um den Schlusskurs vom Donnerstag. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gibt um 0,6 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.292,70 +0,77% +3,75% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.652,77 +0,29% -0,49% 08:00 Kospi (Seoul) 2.290,62 +0,07% -7,17% 08:00 Schanghai-Comp. 2.880,51 -0,06% -12,92% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.769,49 -0,04% -3,29% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.322,14 -0,19% -2,24% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.761,75 -0,25% -1,84% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1648 +0,1% 1,1640 1,1725 -3,1% EUR/JPY 129,33 -0,1% 129,49 129,79 -4,4% EUR/GBP 0,8884 +0,0% 0,8881 0,8889 -0,1% GBP/USD 1,3108 +0,0% 1,3107 1,3191 -3,1% USD/JPY 111,04 -0,2% 111,25 110,69 -1,4% USD/KRW 1119,55 -0,4% 1124,53 1119,95 +4,9% USD/CNY 6,7998 +0,1% 6,7928 6,7842 +4,5% USD/CNH 6,8066 -0,3% 6,8248 6,7909 +4,5% USD/HKD 7,8484 +0,0% 7,8477 7,8476 +0,5% AUD/USD 0,7388 +0,1% 0,7378 0,7435 -5,5% NZD/USD 0,6782 -0,0% 0,6783 0,6830 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.940,01 -1,1% 8.027,56 8.241,12 -41,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,61 69,61 0% 0,00 +17,8% Brent/ICE 74,56 74,54 +0,0% 0,02 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,40 1.222,63 +0,1% +1,77 -6,0% Silber (Spot) 15,44 15,38 +0,4% +0,06 -8,8% Platin (Spot) 829,00 828,00 +0,1% +1,00 -10,8% Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 -15,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.