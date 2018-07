Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 500 auf 490 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gemessen an den hohen Erwartungen habe der Sportartikelöhersteller enttäuscht, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sehe die Resultate aber im Rahmen der Erwartungen. Indes klängen die Aussagen zu den kommenden Quartalen recht vorsichtig. Eckersberger senkte ihre Gewinnschätzungen./gl/jha/

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE0006969603

AXC0052 2018-07-27/07:43