FRANKFURT (Dow Jones)--BASF hat im zweiten Quartal unerwartet weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Chemiekonzern bestätigte die Jahresprognose.

Der Umsatz stieg im Quartal um 3 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür waren gestiegene Preise in allen Segmenten, vor allem in den Bereichen Functional Materials & Solutions sowie Oil & Gas, und höhere Absätze in fast allen Bereichen bis auf Performance Products. Negative Währungseffekte schmälerten das Wachstum jedoch. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) legte um 5 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich ging der Gewinn nach Anteilen anderer Gesellschafter allerdings um 1 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zurück.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 16,7 Milliarden, einem bereinigten EBIT von 2,39 Milliarden und einem Jahresüberschuss nach Dritten von 1,61 Milliarden Euro gerechnet.

Der zweitgrößte Chemiekonzern der Welt bekräftigte seine Prognose, wonach der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im Konzern leicht steigen sollen. Das unbereinigte EBIT werde leicht zurückgehen.

Die Übernahme der Geschäfte, die Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme abgibt, will BASF im August abschließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 01:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.