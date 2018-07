Wüstenrot & Württembergische darf man sich schon mal auf die Watchlist setzen. Die Aktie hat eine ausgeprägte Korrektur hinter sich, die von 25 auf 17 € führte. Das war dann doch ein etwas großer Schluck aus der Pulle, auch wenn das diesjährige Ergebnis etwas unter dem Vorjahr liegen könnte. Die Stuttgarter sehen sich als Vorsorge-Spezialist mit denBausteinen: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Dabei geht es besonders auch um die Geschäftsfelder Bausparbank und Versicherung. Das Umfeld ist nicht einfach inkl. Wettbewerbsdruck, Niedrigzinsumfeld und einem großvolumigen Investitionsprogramm, das man abarbeiten möchte: Für den Zeitraum von 2018 bis 2020 sollen rund 820 Mio. € in die digitale Transformation sowie in neue Dienstleistungen und in die Qualifizierung des Personals gesteckt werden. Ein größeres Investitionsprogramm hatte es in der Unternehmensgeschichte vorher noch nie gegeben. Ein Schlaglicht ist die schon 2017 gestartete Digitalmarke im Versicherungsbereich unter dem Label Adam Riese. Gegen Anfang des laufenden Jahres kam der FinanzGuide als App, mit der die Kunden per Smartphone Daten einsehen sowie die Verwaltung und Optimierung, Überweisungen usw. vornehmen können. Unter dem Namen NIST darf man zudem einen digitalen Finanzierungsassistenten für den Immobilienerwerb verstehen. Der Auftakt in das neue Jahr ist verhalten ausgefallen: Der Konzernüberschuss lag mit 58 Mio. € - wenn auch planungsgemäß, aber eben doch merklich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums mit seinerzeit 69,5Mio. €. Für das laufende Jahr hat man einen Konzernüberschuss von mind. 200 Mio. € in der Routenplanung. Im Jahr davor waren es (nach einem Anstieg um 9,6 %) noch etwa 258 Mio. €. Thematisch lassen sich durchaus Brücken bauen zu Hypoport, die wir in der vergangenen Woche vorgestellt hatten: in diesem Fall geht esbei der Aktie nicht primär um Wachstum, sondern um eine lächerlich niedrige Bewertung. Die Gewinnschätzung lt. finanzen.net bzw. FactSet (per 20.07.) lag bei 2,29 € für das laufende sowie 2,40 € für das Jahr 2019. Bei einem Aktienkurs von 18 € hieße das ein KGV von gerade mal 7,9 bzw. für das darauf folgende Jahr sogar nur von etwa 7,5. Im Bericht für das erste Quartal wird ein Eigenkapital je Aktie von 46,12 € ausgewiesen, also meilenweit über dem gegenwärtigen Aktienkurs von etwa 18 - 19 €. Im Auge behalten.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 30 vom 28.7.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info