Zürich - Die Bank Vontobel hat im ersten Semester 2018 den Gewinn um fast einen Drittel gesteigert. Zudem konnte das Institut starke Neugeld-Zuflüsse verzeichnen, wobei das Geschäft mit institutionellen Kunden den grössten Beitrag leistete. Die Integration der von der Raiffeisen-Gruppe übernommenen Bank Notenstein La Roche verlaufe planmässig. Nach der grossen Übernahme gibt sich die Bank nun neue Ziele für die Profitabilität.

Der Konzerngewinn kletterte in den ersten sechs Monaten um 31 Prozent auf 132,7 Millionen Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. Das Institut erwirtschaftete insgesamt einen Betriebsertrag von 583,3 Millionen Franken, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent entsprach.

Vontobel konnte in den ersten sechs Monaten Netto-Neugelder in Höhe von 5,1 Milliarden Franken verbuchen, in der Vorjahresperiode waren dagegen nur 0,3 Milliarden zugeflossen. Im Asset Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...